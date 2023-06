Nur 37 Prozent der Spieler von Final Fantasy 16 haben das emotional wichtigste Achievement

In Final Fantasy 16 spielt der Hund Torgal eine wichtige Nebenrolle, aber anscheinend nur für ein Drittel der Spieler.

Final Fantasy 16 kann mit stolz gereckter Brust behaupten, eine der wichtigsten Menschheitsfragen mit ja beantworten zu können: Kann man den Hund streicheln? Das geht, und der virtuelle Begleiter freut sich auch sichtlich darüber.

Die Frage, ob Spiele mit Hunden das überhaupt ermöglichen, brachte sogar einen eigenen Twitter-Kanal hervor, der sich ausschließlich damit beschäftigt. Und da wurde der Frevel offenbar: Nur 37 Prozent der Spieler haben den niedlichen Torgal annähernd genug gestreichelt!

Mehr am Kern des Pudels interessiert? Unseren aktuellen Test zu Final Fantasy 16 lest ihr hier:

Final Fantasy 16 im Test Der Rollenspiel-Hoffnungsträger ist großartig - für Action-Fans von Irina Moritz

Armes Wau-Wau

Hunde sind die besten Freunde der Menschen, treu vom ersten bis zum letzten Atemzug. Sogar der kleinste Dackel verteidigt Frauchen und Herrchen lautstark vor allen Gefahren. Deshalb kommen die treuen Vierbeiner in so vielen Videospielen vor: Wir wollen sie immer um uns haben. Sie spenden Trost, erzeugen Glücksgefühle, sind sogar spielerisch nützlich.

Der Twitter-Kanal Can You Pet the Dog? , der sich damit beschäftigt, ob man die Hunde in Spielen auch wirklich streicheln kann, erreicht über eine halbe Million Follower! Der Test bei Final Fantasy 16 förderte dann auch das Achievement zutage, das sich wie eine direkte Antwort auf die Gretchenfrage liest: You Can Pet the Dog .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Man kann Torgal sogar Leckerli zuwerfen, wie die Entwickler auf der PAX Earst zeigten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Um die besagte Errungenschaft zu erhalten, muss Torgal fünfmal gestreichelt werden. Vielleicht liegt da der Hund begraben, vielleicht haben 100 Prozent den Hund genau viermal gestreichelt. Wir hoffen es, alles andere würde uns nämlich das Herz brechen.

Torgal ist der Begleiter von Hauptcharakter Clive und spielt in der Handlung von Final Fantasy 16 eine wichtige Rolle. Auch im Kampf steht er Clive zur Seite, lässt sich auf Wunsch selbst befehligen und bietet Heilung oder Verteidigung an. Zudem hilft er mit seinen überlegenen Hundesinnen, den richtigen Weg in der Open World zu finden.

Und ihr? Habt ihr Torgal schon gestreichelt? Nutzt ihr ihn im Kampf aktiv oder lasst ihr den Computer die Steuerung übernehmen? Schreibt es gerne in die Kommentare!