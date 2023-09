Eins der spektakulärsten Rollenspiele des Jahres kommt definitiv auch für PC

Dramatische Kämpfe, eine packende Story und vielschichtige Charaktere stecken in Final Fantasy 16.

Wartet ihr sehnsüchtig darauf, Final Fantasy 16 endlich auf dem PC erleben zu können? Seitdem die PC-Version ganz am Ende eines Trailers angekündigt wurde, war es recht still darum geworden. Aber jetzt gibt’s gute Nachrichten von Produzent Naoki Yoshida persönlich: Die PC-Fassung ist derzeit in Arbeit und es kommen außerdem mehrere DLCs.

Wie ist der Stand der PC-Fassung?

Yoshida bestätigte via X (früher Twitter), dass an der PC-Version von Final Fantasy 16 aktuell gearbeitet wird. Ein Release-Darum dafür gibt es noch nicht, aber es soll ein weiteres Update noch vor Ende 2023 geben – möglicherweise wird dann ein Zeitraum für die geplante Veröffentlichung bekannt gegeben. Wir halten irgendwann 2024 für realistisch.

Was wurde zu DLCs gesagt?

Im gleichen Video sprach Yoshida auch über mindestens zwei Erweiterungen für Final Fantasy 16, die als kostenpflichtige DLCs erscheinen sollen:

[...] eine Sache, die besonders stark zum Ausdruck kam, war, dass die Leute mehr von Valistheas Geschichte sehen und mehr Zeit mit ihren Bewohnern verbringen wollten. Um dem gerecht zu werden, hat das Entwicklerteam mit der Arbeit an zwei DLCs begonnen.

Worum genau es darin gehen wird, ist bisher genauso wenig bekannt wie die geplanten Release-Daten und der Preis. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Publisher SquareEnix enttäuscht von Final Fantasy 16, obwohl das Rollenspiel sich gut verkauft hat und viele sehr gute Wertungen eingefahren hat. Doch man hatte sich noch bessere Zahlen erhofft, was aber aufgrund des langen PS5-Mangels nicht geklappt habe.

Sicherlich hofft der Publisher durch den Release der PC-Fassung auf einen zweiten Frühling für Final Fantasy 16.

Wir wollen wie immer auch eure Meinung zum Thema lesen: Freut ihr euch, dass Final Fantasy 16 in absehbarer Zukunft auch auf dem PC landet? Habt ihr mit dem Kauf extra gewartet oder besitzt ihr das Spiel schon auf der PlayStation 5? Hattet ihr zwischendurch Zweifel, ob die angekündigte Fassung überhaupt noch erscheint?