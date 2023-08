Eines der coolsten Rollenspiele 2023 ist für seinen Publisher trotzdem eine Enttäuschung

Da ist so manch einem Verantwortlichen bei Square Enix wohl zum Heulen zumute.

Hauptsache schwarze Zahlen, so denkt Square Enix nicht. Denn obschon der Publisher wiederholt in seinem jüngsten Geschäftsbericht einen Gewinn im zweistelligen Millionenbereich vermelden konnte, sah sich der Unternehmenspräsident gezwungen, sich zu entschuldigen.

Wie Eurogamer berichtet, führte Takashi Kiryu die Gründe für den operativen Gewinn von nur noch 19,2 Millionen Euro, anstatt zuvor 92,3, auf zweierlei Gründe zurück:

Gestiegene Entwicklungskosten

die enttäuschenden Verkaufszahlen von Final Fantasy 16

Letztere führe das Unternehmen vor allem auf die vergleichsweise schlechte Verfügbarkeit der Playstation 5 in den ersten Jahren seit Release zurück. Und dies wiederum ist zu großen Teil auf die bis vor Kurzem noch anhaltenden Probleme bei den globalen Lieferketten zurückzuführen.

Die Erwartungen des Publishers lagen bei Final Fantasy 16 scheinbar sehr hoch, denn objektiv schlecht verkauft hat sich der Titel eher nicht, wie auch Square erst kürzlich den Kollegen von IGN mitteilte:

Mit weltweit 38 Millionen ausgelieferten PS5-Konsolen (Stand: 31. März 2023) überstiegen die Verkäufe von Final Fantasy 16 mehrere Tage nach der [Juni-]Veröffentlichung weltweit drei Millionen Einheiten. Wenn man [...] den Unterschied in der Größe der Hardwarebasis der PlayStation 4 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Titels berücksichtigt, können wir sehen, dass die Attachment-Rate von Final Fantasy 16 angesichts der Hardwarebasis der PS5 beachtlich hoch ist.

4:57 Final Fantasy 16: Wir bekämpfen einen der ersten Bosse in 5 Minuten spoilerfreiem Gameplay

Weiter hielt Square Enix die ersten Verkaufsergebnisse von Final Fantasy 16 für äußerst positiv. Dennoch wünscht sich das japanische Unternehmen hier wohl weit höhere Anteile als, dass nur jeder zwölfte PS5-Besitzer den Titel sein Eigen nennt.

Der PC als Hoffnungsträger

Hoffnung auf eine Besserung könnte hingegen der wahrscheinliche PC-Release von Final Fantasy 16 machen. Und zuvor möchte der Publisher die inzwischen bessere Verfügbarkeit der Sony Next-Gen Konsole ausnutzen.

Bei der damit einhergehenden stärker als in der Vergangenheit wachsenden Nutzerbasis möchte Square punkten und das Spiel an Mann oder Frau bringen - warten wir mal ab, wie dies gelingen soll.

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

In unserem Review zu Final Fantasy 16 erfahrt ihr, was wir über den für Square Enix von Verkaufszahlen her enttäuschenden Titel denken. Denn leider kann der Titel nicht bedingungslos allen empfohlen werden. Und das obige Video vermittelt euch direkt bewegtes Bildmaterial aus dem Action-Rollenspiel.

Seid ihr zufrieden mit Final Fantasy 16? Oder wisst ihr das gar nicht, weil ihr (absichtlich) keine Playstation 5 habt? Gehört ihr zu den Unglücklichen, die lange nach einer PS5 suchen mussten, ehe ihr einer habhaft werden konntet? Haltet ihr das Monieren von Square eher für eigens verschuldet, da sich der Publisher zu große Ziele gesetzt hatte? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!