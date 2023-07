In Deutschland ist Final Fantasy 16 überraschend nah auf den Fersen von Diablo 4

Nur Diablo 4 verkauft sich im Juni besser als Final Fantasy 16.

Der Juni läutete den großen Spiele-Sommer 2023 ein. Große Blockbuster wie Diablo 4, Final Fantasy 16 und Zelda: Tears of the Kingdom erschienen oder nahmen so richtig an Fahrt auf. Und die Lagerbestände schmolzen erwartungsgemäß weg, wie eine Tüte Vanilleeis auf der Hutablage.

Der Branchenverband game veröffentlichte nun eine Liste mit den 20 meistverkauften Titeln im Juni 2023. Neben den großen Mainstream-Neuveröffentlichungen sind auch wieder einige der üblichen Verdächtigen dabei, die teilweise schon seit Jahren gut laufen.

Besonders überrascht Final Fantasy 16: Es erschien nämlich erst Ende Juni und zudem exklusiv auf PS5. Trotzdem belegt es den zweiten Platz der meistverkauften Spiele.

Übrigens waren die Verkaufszahlen in Deutschland schon 2022 für so manche Überraschung gut:

Das sind die 20 meistverkauften Spiele im Juni 2023

Der game-Verband veröffentlichte per Pressemitteilung die folgende Top 20 der meistverkauften Titel in Deutschland im Monat Juni 2023:

Welche Spiele werden einberechnet?

Die obige Topliste führt Spiele auf, die in Deutschland plattformübergreifend in digitaler oder physischer Form verkauft wurden. Erhoben werden die Daten von Games Sales Data, die ihrerseits Teil der Interactive Software Federation of Europe ist. Laut game-Verband nehmen zahlreiche Einzelhändler sowie digitale Shops wie Steam, PSN, Xbox Live und der Nintendo eShop an der Datenerhebung teil. Rein digitale Verkäufe über den Nintendo eShop werden jedoch nicht einberechnet.

Repräsentativ für den langfristigen Erfolg eines Spiels ist diese Liste nicht: Zum Beispiel erschien Final Fantasy 16 erst am 22. Juni und hatte damit deutlich weniger Zeit, sich zu verkaufen als ein Diablo 4, das schon am 5. Juni herauskam.

Wie erwähnt fasst der game-Verband auch die erfolgreichsten Spiele des Jahres zusammen. Und auch wir widmen uns im Podcast dem Spielejahr 2022 ausgiebig. Hört doch mal rein:

Überrascht es euch, dass sich Final Fantasy so weit oben auf der Liste befindet, obwohl es nur acht Tage Zeit hatte, Verkäufe zu sammeln? Welche Titel davon habt ihr selbst gespielt oder habt es zumindest noch vor? Schreibt es gerne in die Kommentare.