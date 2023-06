Final Fantasy 16: Die ersten 100 Tests ziehen ein glasklares Fazit

Bei Metacritic zeichnet sich ein sehr eindeutiges Bild zu Final Fantasy 16 ab.

Final Fantasy 16 hat aus seinem Release einen Triumphzug gemacht. Das Action-Rollenspiel hat nicht nur jede Menge Aufmerksamkeit gewonnen, sondern kommt in so gut wie allen Reviews auch richtig gut weg. Wir geben euch einen Überblick, was die internationalen Pressestimmen bei Metacritic zu sagen haben.

Die 100 ersten Wertungen zu Final Fantasy 16

Es kommt gar nicht so häufig vor, dass direkt zum Start so viele Tests zu einem Spiel bei Metacritic aufploppen. 100 Reviews für eine Version sind schon eine ganze Menge. Mal zum Vergleich: Cyberpunk 2077 hat bis heute 92 Reviews (PC).

Aktuell verzeichnet Metacritic genau 100 Wertungen, alle für PS5 – die PC-Version wird ja erst irgendwann 2024 erscheinen. Von denen fallen 93 positiv und gerade mal 7 gemischt aus, negativ wertet keine Webseite. Der Metascore von Final Fantasy 16 steht gerade bei einer beeindruckenden 88.

Hier eine Auswahl der internationalen Wertungen:

16:20 Final Fantasy 16 - Test-Video zum düsteren Action-Rollenspiel

Das sagen die Tests zu Final Fantasy 16

Anthony Taormina hat für Game Rant die Höchstwertung zu Final Fantasy 16 vergeben. Er schreibt, das Spiel werde sicherlich eins der umstrittensten der Reihe, da es viele moderne Neuheiten enthält, sei aber auch eins der besten.

Das Spiel ist keineswegs perfekt - das Tempo ist unbeständig und die Nebenquests sind manchmal nicht so gut wie erwartet - aber die Kombination aus Kampf und Geschichte ist stark genug, um alle Beschwerden auf kleine Problemchen zu reduzieren. [...] Es wurde mit so viel Freude und Sorgfalt darauf geachtet, dass sich dieses Erlebnis episch anfühlt und seine Fans belohnt, auch wenn es eine Menge neuer Dinge ausprobiert. Final Fantasy 16 ist der Beweis dafür, dass das Unerwartete genauso viel Spaß machen kann wie das Altbewährte.

Für VG247 hat Alex Donaldson getestet. Er kommt zum gleichen Schluss wie auch unser eigener GameStar-Test: Final Fantasy 16 ist ein großartiges Action-Spiel mit packender Story, aber der Rollenspiel-Anteil stolpert.

Final Fantasy 16 ist im Grunde zwei Spiele in einem. Zunächst einmal hat man ein hervorragendes, erstklassiges 20-stündiges Actionspiel mit einer wirklich brillanten Geschichte. Daran gekoppelt ist jedoch ein zutiefst mangelhaftes Rollenspiel, das die anderen 25 Stunden des Spiels ausmacht.

Eurogamer zeigt sich ziemlich kritisch, Tester Edwin Evans-Thirlwell vergibt nur drei von fünf Sternen. Ihn hat die Story, die viele andere loben, nicht überzeugt. Außerdem nerven ihn die Nebenquests.

Ein intelligentes Kampfsystem, das unter dem Gewicht einer charakterstarken, aber schwerfälligen pseudomittelalterlichen Seifenoper leidet, mit einigen der größten Bosse und langweiligsten Nebenquests in der Geschichte von Final Fantasy.

Wie schaut es bei euch aus: Spielt ihr Final Fantasy 16 schon selber? Wenn ja, schreibt uns gern eure Meinung zum Action-Rollenspiel in die Kommentare - bitte spoilerfrei bleiben, versteht sich ja von selber. Oder wartet ihr vielleicht noch auf den PC-Release, der nach wie vor kein festes Datum hat? Wir sind gespannt auf eure Antworten.