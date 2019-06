Die MMORPG-Spielreihe Final Fantasy von Square Enix erhält eine erste Realverfilmung als TV-Serie. Sony Pictures Television hat hierzu mit dem Produktionsstudio Hivemind einen Partner gefunden, die bereits hinter der Sci-Fi-Serie The Expanse stehen und aktuell für Netflix eine Witcher-Serie entwickeln.

TV-Serie mit Cid, Chocobos und neuen Charakteren

Die TV-Serie basiert auf dem Online-Rollenspiel Final Fantasy XIV mit ein paar Änderungen. Zwar ist die Handlung ebenso in Eorzea angesiedelt, wird jedoch eine neue Geschichte erzählen mit neuen Charakteren, bestätigt ein Bericht von Variety.

Dennoch dürfen sich Videospieler auf allerlei bekannte Elemente und Figuren aus der gesamten Spielereihe freuen. So dürfen etwa in der TV-Serie Fanliebling Cid und die Chocobos nicht fehlen. Chris Parnell von Sony Pictures TV bekräftigt in der offiziellen Ankündigung:

"Final Fantasy XIV und Eorzea sind der perfekte Zugang zu Final Fantasy für Langzeit-Fans und Neulinge zugleich. In dieser Serie geht es darum, alle Elemente willkommen zu heißen und zu verkörpern, die den Mythos zu so einem endlos ergreifenden Phänomen gemacht haben."

Für die Umsetzung zeichnen Ben Lustig und Jake Thornton als Autoren und Showrunner verantwortlich, neben den Produzenten Jason F. Brown, Sean Daniel und Dinesh Shamdasani für Hivemind.

Über 30 Jahre Final Fantasy Spielreihe

Die Rollenspielreihe Final Fantasy von Square Enix blickt auf eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Inzwischen sind über 15 Spiele der Hauptreihe und diversen Ablegern erschienen. Als letzter Titel kam im Jahr 2016 Final Fantasy XV heraus, während das Studio aktuell an einigen Remakes älterer Spiele arbeitet.

Auch gibt es bereits einige animierte Film- und Serien-Adaptionen zur MMORPG-Reihe, wie Final Fantasy: Die Mächte in dir, Final Fantasy VII: Advent Children und Kingsglaive: Final Fantasy XV und die Serie Brotherhood: Final Fantasy XV.