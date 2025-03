»Dieses Spiel ist so gut!« - The First Berserker: Khazan ist nicht mal erschienen und knackt auf Steam begeisterte 95 Prozent positive Reviews

Khazan hat schon bessere Tage gesehen, aber zumindest auf Steam könnte es kaum geschmeidiger für ihn laufen.

»Dieses Spiel ist so gut, einfach unglaublich spaßig«, schreibt Steam-User Torment in seiner Steam Review zu The First Berserker: Khazan. Und Torment ist genau das richtige Stichwort, denn dieses neue Soulslike zieht euch die Schuhe aus: Als rachsüchtiger General Khazan mischt ihr ein düsteres Fantasy-Universum auf, um absolut jeden Handlanger des Pell-Los-Imperiums zu einem gar nicht freundlichen Gespräch mit eurer Klinge einzuladen.

Khazan ist Dark Souls, wie es im Buche steht. Oder besser: Es schnappt sich ein Best-Of an Mechaniken aus allen möglichen Subgenre-Vertretern. Das Leveldesign eines Nioh, das brachiale Parieren eines Sekiro, den Dark-Fantasy-Look von Dark Souls und, und, und.

Und dieses Best-Of kommt sehr, sehr gut an. Khazan erscheint zwar offiziell erst am 27. März 2025, doch Käuferinnen und Käufer der Deluxe Edition bekommen bereits Vorabzugang und überschütten das Spiel gerade in den Steam Reviews mit Jubel. Nach über 1.700 Reviews steht das Spiel aktuell bei sensationellen 95 Prozent positiven Stimmen.

Was sagen die Leute auf Steam zu Khazan?

Die Reviews feiern Khazan ziemlich einheitlich als schnörkellos gute Souls-Erfahrung. Ein paar Plus-Punkte, die man immer wieder in den Bewertungen findet:

Die Kämpfe machen irrsinnig viel Spaß, weil Khazan flink hin- und herflitzt, ordentlich austeilt und sehr befriedigend pariert und kontert.

Die Story ist zwar recht klassisch, wird aber anders als in vielen Soulslikes zumindest verständlich und stringent erzählt.

Das Spiel läuft auf den meisten Systemen butterweich, sogar auf dem Steam Deck.

Ein optionaler Easy Mode.

7:26 The First Berserker: Khazan - Wir prügeln uns 7 Minuten durch die Steam-Demo - mit tragischem Ende

Aber Obacht: Abseits des Easy Mode ist Khazan ein saumäßig schwieriges Spiel. Besonders die Bosskämpfe dürften selbst Genre-Profis alles abverlangen. Eure Waffen verursachen in der Regel wenig Schaden, die Kämpfe dauern ein Weilchen, Fehler verzeiht euch das Spiel nicht. Hier noch zwei drei Stimmen aus der Community.

Steam-User Beeeast Tricks sagt:

Brutales Spiel.

Geiles Kampfsystem, schneller Playstyle, Story fesselnd und die Bosse sind oft sehr anspruchsvoll.

Habe mich in das Game verliebt seit der Demo.

Direkt vorbestellt und vor normalem Release über die Hälfte schon durch.

Steam-User Shadowkiller:

Fantastisches Soulslike. Die Kämpfe machen unglaublich viel Spaß und es sieht richtig schön aus.

Bis jetzt klar eines der Highlights dieses Jahr.

Für Fans des Genres eigentlich ein Must Have.

9/10

Und noch das ganze Zitat von Steam-Nutzer Torment:

Dieses Spiel ist so gut, einfach unglaublich spaßig. Wenn ihr Parieren mögt, dann spielt es, es verlässt sich stark darauf. Ausweichen ist machbar, aber der Hauptbestandteil ist die Parade. Außerdem gibt es viele Fertigkeiten, und man kann zwischen Zweihandstil, Großschwert oder Speer mit verschiedenen Gegenstandssets wählen. Die Bosse sind klasse und die Muster gut zu lernen. Es gibt auch Herausforderungen, bei denen man Rezepte (zum Herstellen) oder Verbrauchsmaterialien erhalten kann. Einige dieser Herausforderungen können wirklich schwierig sein, wie zum Beispiel 30 mal parieren, bevor man dieses Monster tötet und so weiter. Die Designs der Bosse sind wirklich nett, besonders der zweite hat Spaß gemacht, aber ich will nicht spoilern. Es gibt auch einen Trainingsmodus, in dem man mit Gegnern üben kann, gegen die man sich schwer tut. Das Spiel läuft butterweich, selbst mit meiner veralteten 2060.

Falls ihr Khazan mal selbst ausprobieren wollt, müsst ihr übrigens nicht direkt 60 Euro zücken: Das Spiel hat auf Steam eine kostenlose Demo, in der die ersten zwei Missionen der Kampagne stecken. Und besonders cool: Solltet ihr euch danach für den Kauf entscheiden, dann wird euer Spielstand aus der Demo automatisch übernommen und ihr müsst nicht erneut von vorne anfangen – inklusive Achievements.