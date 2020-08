Link zum YouTube-Inhalt

In der Luft ist der Microsoft Flight Simulator ein optischer Augenschmaus, aber wie sieht es am Boden aus? Der Youtube-Kanal The Flight Sim Deck stürzte sich für diese Frage Richtung Landmasse und stellt unter Beweis, wie schön es weit unter den Wolken sein kann.

Eine kleine Naturdoku

Für das Unterfangen suchte sich der Youtuber einen geeigneten Platz zum Landen aus. Da das in einer Stadt etwas kompliziert ist, geht es stattdessen in die freie Wildbahn. In so manchen naturbelassenen Gegenden der Erde drehte er eine Art Mini-Dokumentation. Dabei zeigt er beeindruckende Bilder: Die Entwickler haben trotz des Fokus auf eine Flugsimulation nicht auf die Darstellung von Landtieren verzichtet.

Elefanten, Giraffen und Bären sind im Video die Hauptvertreter. Die haben beim genaueren Hinschauen zwar eine reduziertere Grafikdarstellung - besonders drastisch fällt diese aber nicht aus.

Laut dem Youtube-Kanal sind die Aufnahmen in der Betaphase des Microsoft Flight Simulator entstanden. Genutzt wurden die Ultra-Grafikeinstellungen sowie die Kamera-Funktion, die das Spiel selbst bereitstellt. Eine nachträgliche Bearbeitung gibt es nicht.

So beeindruckend realistisch wie der Hurricane Isaias im Microsoft Flight Simulator fällt die Darstellung am Boden zwar nicht aus. Mit der kommenden VR-Erweiterung dürfte Microsoft in Sachen Realismus aber noch eine Schippe drauflegen:

Allzu lange müsst ihr auf den Release des Microsoft Flight Simulator übrigens nicht mehr warten. Am 18. August sollen die Maschinen abheben. Entweder im Microsoft Store, via Steam oder als Box-Version mit satten 10 DVDs.

Alle Infos zur benötigen Hardware, zur Technik und zum Gameplay lest ihr übrigens in unserem Special zum Microsoft Flight Simulator.