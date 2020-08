Am 18. August 2020 ist es soweit: Die langerwartete Flugsimulation Microsoft Flight Simulator der Asobo Studios steht unmittelbar vor dem Release. Im GameStar-Test schneidet der Titel bereits hervorragend ab, unsere Redakteure bezeichnen den Flight Simulator - trotz kleinerer technischer Mängel - als spannendstes Spiel des Jahres:

Die internationale Presse geht mit ihren Reviews noch einen Schritt weiter und vergibt reihenweise Traumwertungen. Gleich sechsmal bekommt der Flight Simulator in den internationalen Reviews die höchstmögliche Punktzahl von 100 Punkten.

Auch alle anderen Tests fallen um einige Prozente höher aus als unsere Review. Mit einer Wertung von durchschnittlich 94 Punkten ist die Flugsimulation aktuell das bestbewertete PC-Spiel des Jahres 2020 - knapp vor Half-Life: Alyx, welches auf einen Durchschnitt von 93 Punkten kommt.

AusGamer - 100/100

"Das Wunder des Fliegens ist etwas, was ihr unabhängig von eurem Sitzplatz genießen könnt. Microsoft Flight Simulator fängt nicht nur dieses Gefühl ein, es schafft es auch, die ganze Welt in die Hände des Spielers zu legen."

Player 2 - 100/100

Press Start Australia - 100 / 100

"Microsoft Flight Simulator ist ein Spiel, welches man gespielt haben muss, um zu verstehen, was für eine unglaubliche Erfahrung es bietet. Das Spiel ist ein unvergleichliches Abenteuer, das immer wieder überrascht und begeistert. Der Flight Simulator bietet euch alle notwendigen Werkzeuge, um die undenkbare Aufgabe des Fliegens zu meistern. Asobo hat eine unglaubliche Plattform geschaffen, die sowohl Gelegenheitsspielern als auch Flugexperten stundenlange Freude bereiten wird - von hier aus geht es nur noch weiter nach oben."

IGN - 100/100

"Microsoft Flight Simulator ist unglaublich. Es ist schwer zu beschreiben, wie großartig es ist, in ein Flugzeug zu springen und die Freiheit zu haben, buchstäblich zu jedem Ort auf der ganzen Welt zu fliegen. Die 20 enthaltenen Flugzeuge des Basisspiels scheinen selbst für Hardcore-Luftfahrtbegeisterte mehr als genug zu sein. Die Möglichkeit, Flughilfen anzupassen, um das Erlebnis auf das eigene Können abzustimmen, macht es für jeden geeignet, der den freundlichen Himmel bequem fliegen möchte Zuhause. Die realen Kartendaten verwandelt den Microsoft Flight Simulator außerdem von einem beeindruckenden Spiel zu der beeindruckendsten Simulation, die ich je erlebt habe - trotz der nicht gerade hervorragenden Ladezeiten."

GamingTrend - 100/100

"Es gibt nichts Vergleichbares zum Microsoft Flight Simulator. Er liefert die ganze Welt in unvergleichlicher Qualität - kombiniert mit präzisen Steuerungen und Realismus auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht.



Wenn ihr einen Vorgeschmack auf den Himmel haben wollt, ist dieses Spiel die virtuelle Perfektion. Wenn ihr in der realen Welt fliegen wird, wird weniger mehr verstärken, was Ihr bereits gelernt habt, als der Microsoft Flight Simulator."