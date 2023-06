Football Manager: Eine der erfolgreichsten Spieleserien will sich komplett neu erfinden

Der Football Manager hat Großes vor.

So wie der reale Fußball zunehmend moderne Technik einführt, soll sich auch der Football Manager weiterentwickeln. Sports Interactive kündigte an, dass die neuen Ableger der mittlerweile 20 Jahre alten Marke in Zukunft stärker mit der Zeit gehen sollen.

Die Veränderungen werden groß ausfallen: Eine neue Engine soll die Grafik verbessern, neue Features sollen das Gameplay verfeinern. Und auch der Frauenfußball zirkelt künftig den Ball in den Winkel.

Außerdem soll ein gewagter Spagat gelingen: Die Entwickler wollen Einsteiger leichter an Bord holen, ohne dabei die alteingesessenen Kicker zu vergraulen.

Was ist geplant?

Im Blogbeitrag auf der Website geht Sports Interactive darauf ein, was die Zukunft der Management-Sim bereithält. Diese Punkte sind am wichtigsten:

Wechsel auf Unity Engine: Der Football Manager 2025 wird die hauseigene Match Engine hinter sich lassen und auf Unity setzen. Dadurch soll die Grafikqualität verbessert werden, darunter Animationen, ebenso wie die Optimierung. Schon im Football Manager 2024 sollen die Animationen verbessert werden, da an der neuen Animationstechnik auch über den Engine-Wechsel hinaus gearbeitet wird.

Den Release-Trailer zum aktuellsten Teil der Reihe, dem Football Manager 2023, könnt ihr hier anschauen:

1:00 Der Football Manager 2023 ist da: Kurz nach Release gibt's nochmal einen neuen Trailer

Wie nehmt ihr die Neuigkeiten über die Zukunft des Football Manager auf? Könnt ihr grafische Verbesserungen schon kaum erwarten? Oder reichen euch die bisherigen jährlichen Neuerungen, da ihr spielerische Konstanz mehr schätzt als schicke Grafik und neue Features? Schreibt eure Sichtweise gerne in die Kommentare!