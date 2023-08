Prime Gaming im September: Das beste Fußballspiel für den PC gibt’s von Amazon geschenkt

Im September schenkt euch Amazon den Football Manager 2023.

Ihr habt ein Abo bei Amazon Prime? Dann bekommt ihr auch im September wieder haufenweise Spiele und Ingame-Boni dauerhaft geschenkt.

Fast pünktlich zum Bundesliga-Start gibt's als Highlight diesmal den Football Manager 2023, das aktuell beste Fußballspiel auf dem PC, gratis.

Welche weiteren Spiele und Boni euch erwarten, erfahrt ihr in unserem Artikel.

15:20 Football Manager 2023: Wie schlägt sich unser Rot-Weiss Essen in der Bundesliga?

Ihr habt schon immer davon geträumt, euren Lieblingsverein zu managen und die Champions League zu gewinnen? Natürlich geht das auch in FIFA 23 und weiteren Spielen, aber nirgendwo sonst ist es auch nur annähernd so realistisch wie im Football Manager 2023 von Sports Interactive., den Prime-Kunden ab dem 7. September 2023 geschenkt bekommen.

Auch wenn die Menüs den Charme einer Excel-Tabelle versprühen und die Grafik auf dem Platz gnadenlos veraltet ist - wer sich einmal hier reingefuchst hat, will die Tiefe und Komplexität in Zukunft nicht mehr missen.

Die Magie von Football Manager 2023 liegt nämlich in seiner Echtzeit-Simulation, die weit über das hinausgeht, was Konkurrenten bieten. Hier folgen die Spieler nicht nur blind einer vorgegebenen Taktik, sondern treffen in jeder Sekunde des Spiels dutzende Entscheidungen, die auf ihren individuellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten basieren.

Insbesondere FM-Fans, die den aktuellen Ableger mangels neuer Features zunächst übersprungen haben, sollten jetzt unbedingt zuschlagen - mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test:

Football Manager 2023 Test: Eine hervorragende Fußballsimulation, die uns enttäuscht von Dennis Zirkler

Alle neuen Spiele im Prime-Abo

Ab dem 1. September 2023:

WRC Generations (Amazon Luna)

Beach Buggy Racing: Hot Wheels Edition (Amazon Luna)

Jackbox Party 9 (Amazon Luna)

Arcade Paradise (Amazon Luna)

Hinweis: Luna ist der Cloud-Gaming-Dienst von Amazon. Prime-Kunden bekommen hier, ähnlich wie bei Netflix, Game Pass und Co., ein stets wechselndes Angebot an Spielen. Die komplette Liste findet ihr auf der Webseite von Luna.

Ab dem 7. September 2023:

Football Manager 2023 (Epic Games Store)

Ab dem 14. September 2023:

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (GOG)

Absolute Tactics: Daughters of Mercy (Amazon Games App)

Ab dem 21. September 2023:

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (Amazon Games App)

Shotgun King: The Final Checkmate (Amazon Games App)

Ab dem 28. September 2023:

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition (Legacy Games Code)

Hundred Days - Winemaking Simulator (Amazon Games App)

Was gibt es noch?

Neben den Gratisspielen warten noch zahlreiche Boni auf euch - hier die fünf besten Angebote:

Fall Guy s: Ihr bekommt einen Erdbeer-Rucksack und süße Hunde-Slipper, dazu gibt's 1.000 Kudos für den Ingame-Shop.

s: Ihr bekommt einen Erdbeer-Rucksack und süße Hunde-Slipper, dazu gibt's 1.000 Kudos für den Ingame-Shop. Call of Duty Warzone 2 : Zur Feier der CoD-Weltmeisterschaft gibt's ein dickes Paket mit dem Speed Demon Operator Skin, einem Waffenbauplan für die TAQ-V, Doppel-EP-Tokens und mehr.

: Zur Feier der CoD-Weltmeisterschaft gibt's ein dickes Paket mit dem Speed Demon Operator Skin, einem Waffenbauplan für die TAQ-V, Doppel-EP-Tokens und mehr. Diablo 4 : Ihr bekommt zwei düstere Waffenskins für Jäger und Zauberer.

: Ihr bekommt zwei düstere Waffenskins für Jäger und Zauberer. Destiny 2 : Der MMO-Shooter schenkt euch einige Cosmetics, darunter ein legendäres Schiff.

: Der MMO-Shooter schenkt euch einige Cosmetics, darunter ein legendäres Schiff. Overwatch 2: Hier bekommt ihr den epischen Owl Guardian Skin für die Heilerin Mercy, der im Ingame-Shop normalerweise 10 Euro kostet.

Wir sind gespannt, welches Spiel euch diesen Monat besonders begeistert. Habt ihr einen Geheimtipp, den ihr der Community ans Herz legen würdet? Teilt eure Favoriten und Empfehlungen in den Kommentaren mit uns!