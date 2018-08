Während der Gamescom-Woche, also vom 22. bis zum 27. August, wird es die Starter Edition von For Honor gratis auf Steam. So könnt ihr sie euch noch vor der Erweiterung Marching Fire sichern, der am 16. Oktober erscheint. Auf der Messe wurde außerdem ein neuer Inhalt für den DLC angekündigt: Der Arcade-Modus.

Mehr Koop-PvE für For Honor

Im Arcade-Modus schlagen wir uns entweder alleine oder mit einem Freund durch zufallsgenerierte PvE-Szenarios. Dabei bestreiten wir Quests, die aus mehreren Kapiteln bestehen. Zuvor wählen wir eine von fünf Schwierigkeitsstufen basierend auf unserem Item-Wert aus.

Die Entwickler versprechen "endlose Wiederspielbarkeit" durch zufällige Modifikatoren, die sowohl unseren Helden als auch den Feinden verpasst werden. So können wir uns etwa einem Kontrahenten gegenübersehen, der mit der Zeit verbrennt, aber auch Extra-Feuerschaden anrichtet.

Durch die Arcade-Schlachten leveln wir unsere Helden auf, schalten Belohnungen frei und können die Fortschritte auch in den PvP übernehmen.

Weitere Inhalte von Marching Fire

Neben dem Arcade-Modus bringt Marching Fire auch noch die lang ersehnten Belagerungen in den PvP. Außerdem wird For Honor grafisch aufgebohrt. Die wohl größte Neuerung ist aber die chinesisch angehauchte Fraktion Wu Lin mit vier Helden.