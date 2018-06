For Honor - Ubisoft deutet Crossover mit Assassin's Creed an

Ubisoft präsentiert ein neues Video zu For Honor, das die Fans auf die bevorstehende E3 (12. bis 14. Juni) einstimmen soll. Dazu blicken die Entwickler auf die Vergangenheit des Spiel zurück und geben auch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft.

Zunächst schwelgen die Macher kurz in Erinnerungen und fassen die Geschehnisse der letzten Monate aus ihrer Sicht zusammen. Besonders heben sie hervor, dass For Honor ein Live-Spiel ist, das konstant verbessert wird.

Luc Duchaine, der Brand Director des Spiels, betont, dass gerade darin »die Schönheit eines Live-Spiels« liege. Während Spiele früher ausgeliefert wurden und sich die Teams dann nur die Reaktion ansehen konnten, sei es nun ein konstantes Zusammenspiel, was letztlich auch dazu geführt habe, die Spieler aktiv in den Entwicklungsprozess einzubinden. Dadurch kamen unter anderem Verbesserungen wie der Trainingsmodus zustande.

Überraschungen für die E3 geplant

Damien Kieken, der Game Director von For Honor, erwähnt, dass inzwischen bereits über 5.000 Inhaltsbestandteile ihren Weg ins Spiel gefunden haben und das Team jede Woche neue bereitstelle. Das soll auch künftig so bleiben und für die E3 deuten sie am Ende des Videos noch einige Überraschungen an.

Eine davon könnte ein Crossover mit Assassin's Creed sein. Ab Minute 4:25 sind im Video Waffen- und Gewand-Elemente zu sehen, die an Ubisofts Blockbusterserie erinnern.

Ob es wirklich so kommen wird, erfahren wir spätestens am Montag, den 11. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit, wenn Ubisoft seine Pressekonferenz gibt. Dann werden die Entwickler von For Honor sicher auch einige Minuten auf der Bühne erhalten und über den neuesten Stand sprechen.

