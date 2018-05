Forgotten Hope 2 - Wer den Zweiten Weltkrieg historisch akkurat möchte: Version 2.53 ab heute

Der Trailer zu Battlefield 5 mag mit vielen Neuerungen Fans gespalten haben, eine Konstante gibt es aber noch im Battlefield-Kosmos: Die Modifikation Forgotten Hope 2, die Battlefield 2 seit über einem Jahrzehnt zum authentischen Weltkriegs-Schauplatz macht, ist jetzt in der Version 2.53 verfügbar. Das am heutigen Freitag veröffentlichte Update wird mit einem Trailer begleitet, der sich oberhalb anschauen lässt findet.

Ab 5.45 Uhr schießt Polen zurück

Die neuen Inhalte der Mod haben es in sich: Polen stößt als Fraktion hinzu, zum Szenario gibt es vier neue Karten. Die haben aber mehr mit Polen als Militärfraktion, statt mit Polen als (malerischen) Landstrich zu tun.

Ihantala (Finnland, größte nordische Landschlacht aller Zeiten)

Lenino (heute Ostweißrussland)

Ogledów (Polen, eine der wenigen Schlachten mit Königstigern)

Studienka (ebenfalls Weißrussland)

Neu sind darüber hinaus 8 Waffen, 11 Vehikel und Features wie neue Animationen aus Ich- und Verfolgerperspektive für Waffen oder optionale offene Visierungen für Scharfschützengewehre

Für Forgotten Hope 2 wird leider weiterhin Battlefield 2 vorausgesetzt, das aktuell nicht mehr vertrieben und verkauft wird. Wer also zuvor via Steam, Origin und Co. zugeschlagen hat, wird irgendwo eine Retail-Version auftreiben müssen.

Forgotten Hope 2.53 - Bilder aus der Modifikation für Battlefield 2 ansehen