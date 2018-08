Am 22. August startet die Gamescom in Köln und einer der größten Trends des Jahres darf da nicht fehlen: Epic Games hat einen großen Fortnite-Stand aufgebaut, der von Fans belagert wird.

Der Grund ist einfach: Besucher des Standes, die eine Challenge bewältigen, bekommen einen ganz besonderen »Offline-Battle-Pass«: Ein exklusives Lama-Spray.

Wo? Gamescom in Köln, Halle 8 Stand B11/C10

Wann? Mittwoch, 22. August bis Samstag, 25. August

Öffnungszeiten? Mittwoch & Donnerstag: 10:00 bis 20:00 Uhr, Freitag & Samstag: 09:00 bis 20:00 Uhr

Wenn ihr das exklusive Spray mit nach Hause nehmen wollt, solltet ihr euch auf lange Warteschlangen gefasst machen. Manche Challenges lassen sich jedoch auch an anderen Ständen erledigen - vielleicht kommt ihr dort besser voran.

Tipp für die besonders ungeduldigen: Wenn ihr morgens besonders schnell in die Halle kommen wollt, solltet ihr bereits vor der Öffnungszeit am Eingang Nord bereitstehen. Von Eingang Nord erreicht man Halle 8 am schnellsten. Wenn ihr über Eingang Süd (direkt am Bahnhof Deutz) kommt, müsst ihr zuerst das komplette Gelände durchqueren - in der Zeit ist der Stand vermutlich schon voll!

Was man fürs Gamescom Lama-Spray tun muss

Um das Gamescom-Spray für Fortnite freizuschalten, müsst ihr vor Ort am Stand drei von sechs möglichen Challenges bestehen. Dazu erhaltet ihr am Empfang eine Stempelkarte und bekommt pro bestandener Herausforderung einen Stempel.

Und das sind die Herausforderungen:

Schrottplatz-Springerei: Ihr müsst einen Hindernisparcours bewältigen, bei dem ihr über Reifen klettern müsst, eine Rutsche herunterrutscht und einen Basketball im Korb versenken müsst.

Zipline-Zone: Auf dem Stand steht eine Zip-Line (also ein gespanntes Drahtseil, an dem ihr entlangrutschen könnt). Die Aufhängung sieht aus wie der Gleiter, mit dem ihr am Anfang eines Matches auf die Map segelt.

Lama-Selfie: Ihr müsst ein Selfie mit dem Vorratslama machen. Am Dienstag stand das Lama am Microsoft-Stand in Halle 8 an der Bühne.

Raketenrodeo: Ihr müsst auf einem elektrischen Bull-Riding-Rodeo in Form einer Rakete reiten. Wie das aussieht, seht ihr auf dem GIF unter diesen Zeilen.

Spitzhacken-Scharmützel: Ihr steht auf einem Balken und müsst versuchen, einen anderen Spieler mit einer Schaumstoff-Spitzhacke von seinem Balken zu schubsen. Wer als erster runterfällt, verliert.

Tanzverbot: Ihr müsst dort tanzen, wo ihr nicht tanzen dürft. Epic hat also Schilder aufgestellt. Am Dienstag stand das Tanzverbot-Schild bei Samsung in Halle 10.1.

Ihr benötigt aber nur 3 von 6 Herausforderungen, um euer Lama mit nach Hause zu nehmen. Mehr News über die Gamescom findet ihr auf unserer Gamescom-Übersichtsseite. Wenn ihr nicht live in Köln vor Ort sein könnt: Macht auch nichts, dann schaut doch einfach zu! GameStar und MAX - Monsters and Explosions bringen euch ganz viele Messedemos live auf Twitch nach Hause!