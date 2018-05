Call of Duty: Black Ops 4 will in seinem eigenen Battle-Royale-Multiplayer Fahrzeuge auffahren, um sich von Fortnite abzugrenzen. Aber allem Anschein nach schlägt Entwickler Epic den Kollegen von Activision ein Schnippchen. Denn bevor Blops 4 rauskommt, wird auch Fortnite ein Fahrzeug erhalten: Einen schicken, schnittigen Einkaufswagen.

Ein Bild des Items findet sich in Fortnite unter dem Reiter »New Updates«. Die Beschreibung fällt spärlich aus: »Einkaufswagen (erscheint bald) - Rollt gemeinsam mit einem Kumpel ins Schlachtfeld«. Offenbar bietet die Edelkarosse sogar Koop-Features.

Vielleicht schiebt einer an, während der andere eifrig aus der Fahrerkanzel ballert. Oder man kann sich gemeinsam reinhocken und Drive-Bys mit dem Shopping Cart vollführen.

Wann genau der Einkaufswagen erscheint, wissen wir aktuell nicht. Allerdings neigen die Entwickler bisher dazu, Items aus dem New-Updates-Reiter in absehbarer Zeit nach der Ankündigung auf die Server zu packen. Gut möglich also, dass wir bereits diese Woche mit dem Update 4.3 in Fortnite-Gefächte rollen können. Damit wäre PUBG nicht länger das einzige gängige Battle-Royale-Spiel mit Karossen.

Apropos: PUBG verklagt Fortnite in Südkorea