Fortnite: Chapter 2 und neue Map offenbar durch Apple geleaked

Epic Games hat bisher zwar noch kein offizielles Release-Datum für Season 11 von Fortnite veröffentlicht, doch der In-Game-Countdown deutet darauf hin, dass bald etwas großes passiert. Wenige Tage bevor der besagte Countdown abläuft, hat Apple nun aber wohl schon die neue Saison geleaked.

Woher kommen die Informationen? Der bekannte Fortnite-Leaker »ShiinaBR« veröffentlichte am Nachmittag einen Screenshot, welcher erstes Promo-Material für die neue Fortnite-Saison darstellte. Der Screenshot wurde in der italienischen Variante des App Store geschossen.

SEASON 11 LEAK:



Apparently Apple uploaded the first Season 11 image too early to the App Store! This image says something about "Chapter 2" of Fortnite and we're clearly seeing a new map! pic.twitter.com/cStR1F6O8Z