Eine fiese neue Falle erweitert bald das Arsenal von Fortnite: Battle Royale. Denn Epic Games hat den Ingame-Newsfeed aktualisiert und eine Giftpfeile spuckende Falle vorgestellt. Die soll bald erscheinen, genau wie der nächste Limited-Time-Modus (LTM).

Der heißt The Floor is Lava LTM und der Name ist Programm: Der immer kleiner werdende Ring ist hier nicht das Problem, sondern eine immer weiter steigende See aus tödlicher Lava. Ihr müsst also höher gelegene Orte finden, oder echte Baumeister sein, um der Gefahr zu entkommen.

Giftfalle und LTM sollen bald kommen, wahrscheinlich ist bereits dieser Mittwoch der Starttermin: Am 27. März um 10 Uhr deutscher Zeit wird Epic Games Update 8.20 aufspielen. Da liegt es sehr nahe, dass das Content-Update auch die beiden Inhalte liefert.

Feel the burn in the v8.20 update, which is planned to release on Wednesday, March 27.



Auch an der E-Sport-Front gibt es Neuigkeiten: Epic Games hat Details zur Weltmeisterschaft angekündigt. Termine und mehr zum Event mit einem sagenhaften Preisgeld von 40 Millionen US-Dollar gibt es in unserer News zum Fortnite World Cup. Epic Games hat außerdem die nächste Spielerrekordmarke mit 250 Millionen registrierten Fortnite-Spielern erreicht.