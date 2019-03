Fortnite ist immer noch unaufhaltbar: Obwohl inzwischen mit Apex Legends neue Konkurrenz auf den Battle-Royale-Markt gekommen ist, wächst die Spielerzahl von Epics Shooter kräftig weiter. Wie die Entwickler vor Kurzem auf der Game Developers Conference (GDC) bekannt gegeben haben, kommt Fortnite inzwischen plattformübergreifend auf 250 Millionen registrierte Spieler.

Erst Ende 2018 meldete Epic, dass ihr Free2Play-Shooter die 200-Millionen-Marke geknackt hat, knapp ein viertel Jahr später sind nun noch einmal 50 Millionen User hinzugekommen. Inzwischen kommt Fortnite damit auf drei mal mehr registrierte Spieler als Deutschland Einwohner hat. Und es gab noch zwei weitere spannende Fortnite-Statistiken von der GDC:

In einem Interview mit der Webseite Engadget sprach Tim Sweeney, der Chef von Epic Games, außerdem noch einmal über den Erfolg des Shooters und war auf eine Statistik ganz besonders stolz:

"Fortnite ist der erste Shooter mit einem riesigen Anteil an Frauen in seiner Spielerschaft. Irgendjemand hat den Anteil an Spielerinnen mal auf 35 Prozent geschätzt, das gab es so noch nie."