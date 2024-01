Fortnite soll ein Feature erhalten, das stark an GTA erinnert

Fortnite goes GTA - zumindest ein bisschen, wenn die Dataminer da echt was gefunden haben.

Dataminer haben bei einem Blick in Epics Hit Fortnite ein neues, bisher noch unveröffentlichtes Feature gefunden, das eine Prise GTA in kommende Gefechte einstreuen könnte.

Wir erzählen euch, was dahinter steckt und ob ihr schon bald Gangsterfeeling in den bunten Welten erleben könnt.

Was ist Datamining? Unter Datamining wird generell verstanden, dass unter Zuhilfenahme von verschiedenen Software-Werkzeugen Einblick in Archive und Dateien von Programmen genommen wird, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. So werden auch häufig kommende Inhalte oder Features von Spielen entdeckt - lange bevor sie real ins Live-Produkt per Update integriert werden.

Autofahrt Interruptus

Wie der obige Post auf X - einst Twitter genannt - zeigt, haben Dataminer eine in Arbeit befindliche Übernahme-Mechanik entdeckt, mit deren Hilfe Spieler die Fahrzeuge ihrer Gegner klauen können. Laut Loolo_WRLD müsse die Aktion aktiv vom Spieler angestoßen werden.

Zudem seien Bedingungen definiert, die zu einem Scheitern des Hijackings und in der Folge zu einem Wegstoßen des Angreifers führen: Das Fahrzeug ...

... fährt zu schnell.

... crasht.

... biegt scharf ab.

Wann kommt das Feature? Das wissen weder wir noch die Dataminer. Letztendlich lässt sich Stand heute nicht einmal garantieren, das Feature jemals in Fortnite in Aktion zu sehen. Es handelt sich derzeit lediglich um aktuell noch ungenutzten Programmcode. Epic hat nichts Offizielles mit Bezug auf ein solches Feature angekündigt.

Ergäbe das Hijacking Sinn? Ja, durchaus, denn Fortnite verfügt ja seit einer Weile über etliche Fahrzeuge, egal ob in Rocket Racing oder in Kapitel 5 des Third-Person-Shooter-Parts. Und das Angebot an Anwendungen soll ja wachsen, so erscheint es durchaus sinnig, die Feature-Basis im Code auszubauen. Wofür genau das Feature langfristig genutzt werden könnte, bleibt derzeit natürlich auch offen.

Was meint ihr? Ist das eine spannende Idee, die Epic hier für seinen Dauerhit augenscheinlich verfolgt? Oder glaubt ihr eher, dass die Dataminer hier auf Code gestoßen sind, der gebaut und getestet, aber letztendlich verworfen werden wird? Welches Feature würdet ihr euch für Fortnite am ehesten alsbald umgesetzt wünschen? Schreibt uns eure Meinung und Ideen gerne in die Kommentare!