Die Dataminer von FNBRLeaks haben die Herausforderungen von Season 5 Woche 5 in Fortnite geleakt. Es stehen sieben Challenges an, drei für alle Spieler und vier weitere für Battle-Pass-Besitzer. Die Herausforderungen erscheinen am Donnerstag, den 8. August, dann aktualisieren wir diese News mit Bildern und Guides. Beachtet bitte, dass die folgenden Herausforderungen nicht von offizieller Seite stammen und damit möglicherweise falsch sein können.

Freie Herausforderungen

Suche Kisten in Junk Junctions: In dieser Herausforderung müsst ihr sieben Kisten im Gebiet Junk Junctions öffnen. Als Belohnung erhaltet ihr fünf Sterne.

Benutze Riss-Portale: Seit Season 5 schweben in der Spielwelt einige Portale herum, die euch in die Luft teleportieren. Durschreitet ihr drei, habt ihr die Herausforderung abgeschlossen und bekommt fünf Sterne.

Eliminiere Gegner (schwer): Für diese Herausforderung müsst ihr drei feindliche Spieler über den Haufen schießen, dafür gibt's zehn Sterne.

Week 5 Challenges (raw game) pic.twitter.com/jYWwBWfgfw — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) July 29, 2018

Battle-Pass-Herausforderungen

Füge Gegnern Schaden mit der Haftgranate, Stinkbombe oder Granate zu: Verursacht ihr mit den genannten Waffen 300 Schadenspunkte, erhaltet ihr fünf Sterne.

Schlag ein Hole in One von verschiedenen Abschlagstellen: Ein Hole in One meint im Golfer-Jargon, dass ihr den Golfball beim ersten Schlag im Loch versenkt. In Fortnite müsst ihr das fünfmal schaffen, um fünf Sterne zu bekommen.

Folge der Schatzkarte aus Greasy Grove (schwer): Auch diese Woche steht eine neue Schnitzeljagd an. Sobald die Schatzkarte verfügbar ist, packen wir sie hier rein. Die Belohnung beträgt zehn Sterne.

Eliminiere Gegner in Shifty Shafts (schwer): Drei Gegner müsst ihr bei Shifty Shafts erledigen, dann bekommt ihr zehn Sterne.

