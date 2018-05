Fortnite - Neue Greenscreens ermöglichen irrwitzige Fan-Videos

Was für interessante Auswirkungen so ein Meteoriteneinschlag haben kann. Plötzlich prangt auf der Fortnite-Map nicht nur ein riesiger Krater, wir entdecken auch versteckte Untergrundbasen, Dinosaurierspuren und ganze Filmsets samt Greenscreens, die an mehreren Stellen der Karte aufgetaucht sind.

Was mit einem Greenscreen so alles möglich ist, weiß nicht nur unser GameStar-Medienproduzent Alex Beck. Auch die Fortnite Spieler brauchten nicht lange, um mit den grünen Wänden Schabernack zu treiben und lustige Filmchen zu drehen.

Die Replay-Funktion, in der ihr die Kamera frei bewegen könnt, macht sogar richtige Story-Clips möglich:

Falls ihr euch selbst austoben wollt, findet ihr die Greenscreens unter anderem in Moisty Mire, in einem Haus in Risky Reels und in einem Keller nahe Shifty Shafts.

Quelle: PCGamesN