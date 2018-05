Schon der Komet in Fortnite sorgte für viel Wirbel und Theorien bei den Spielern. Kaum ist er eingeschlagen, geht schon mit dem nächsten Mysterium weiter: Im Wald, genauer gesagt in den Wailing Woods, ist eine isolierte, unzerstörbare Luke aufgetaucht.

Aktuell gibt es noch keine Hinweise zum Zweck der Luke oder dazu, was sich dahinter verbirgt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ein Bunker wie es ihn schon in Salty Springs in Fortnite gibt.

Offenbar führt die Tür momentan aber noch nirgendwo hin: Wie ein Reddit-Nutzer mithilfe des Replay-Systems herausgefunden hat, befindet sich aktuell noch nichts hinter der Luke. Womöglich kommt das eigentliche Geheimnis also erst mit einem späteren Update ins Spiel.

Lost lässt grüßen

Beim Kometen hat Epic sich schließlich auch Zeit gelassen, bis sein Zweck enthüllt wurde. Manche Spieler vermuten eine Anspielung auf die TV-Serie Lost, in der ebenfalls eine geheimnisvolle Luke im Wald eine Rolle spielte.

Äußerlich erinnert sie ein wenig an ein Garagentor und ist zudem mit Kritzeleien versehen. Neu ist außerdem, dass die Militärbasis bei Dusty Divot (ehemals Dusty Depot) ein wenig erweitert wurde. Ob ein Zusammenhang besteht, ist aber noch unklar - vielleicht eine militärische Bedrohung, vor der man sich verschanzen muss? Habt ihr eine eigene Theorie dazu?

