Fortnite - Patch 4.2 macht Probleme, Update verzögert sich

Eigentlich sollte heute Patch-Tag bei Fortnite sein. Update 4.2 steht in den Startlöchern, für den Morgen des 15. Mai waren Serverwartungen angekündigt und im Anschluss sollten wir alle die neuen Inhalte genießen können. Doch der Patch bereitet laut Epic Probleme - und verzögert sich deshalb.

So heißt es bei Reddit: »Wir sind auf ein Problem mit Update 4.2 gestoßen, das den Release des Patches verzögert. Aufgrund dieser Verschiebung könnte es bei einigen Quests zu Schwierigkeiten kommen, bis wir den neuen Build erfolgreich aufgespielt haben.«

Was genau mit den Quests gemeint ist, bleibt offen. Eventuell sind wöchentliche Herausforderungen gemeint. Wie dem auch sei: Ob der Patch noch am 15. Mai erscheint, ist zurzeit unklar. Aber zumindest haben wir einige Hinweise darauf, was drin steckt.

Was bringt Patch 4.2?

In der Ingame-Übersicht zu neuen Updates ist über Nacht der Hinweis auf eine Burst Assault Rifle aufgetaucht. Sie kommt in einer epischen sowie einer legendären Ausführung und erinnert vom Look an die FAMAS.

Uns fehlt zwar eine offizielle Bestätigung, dass dieser Inhalt bereits in Patch 4.2 enthalten sein wird, allerdings lässt die Formulierung zum Update auf Twitter diese Vermutung klar zu:

A new week, a new patch! v4.2 is gliding in May 15, with downtime beginning at 4am ET (08:00 GMT).



Burst onto the battlefield, tomorrow. — Fortnite (@FortniteGame) May 14, 2018

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie es um den neuen Patch steht. Sobald 4.2 live ist, findet ihr die Meldung dazu auf GameStar.de