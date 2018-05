Fortnite - Herausforderungen für Season 4 Woche 3 geleakt

Eigentlich können wir fast immer mit einem Leak der neuen Fortnite: Battle Royale-Herausforderungen rechnen. So auch diesmal. Dank Fortnite Tracker wissen wir bereits, was in Woche 3 der Fortnite-Season 4 auf dem Plan steht.

Diesmal müssen Battle Pass-Besitzer nicht nur nach Quietschentchen suchen, sondern uns auch zwangsläufig ins immer hart umkämpfte Gebiet der Tilted Towers stürzen. Hier alle neuen sieben Herausforderungen in der Übersicht:

Challenges - Season 4 Woche 3

Schaut euch ein Match-Replay an - 5 Sterne

Richtet Schaden mit einer Pistole an Feinden an - 5 Sterne

Sucht Truhen in Lonely Lodge - 5 Sterne

Sucht Quietscheenten - 5 Sterne

Folgt der Schatzkarte in Salty Springs (schwer) - 10 Sterne

Eliminierungen mit dem Scharfschützengewehr (schwer) - 10 Sterne

Feine in Tilted Towers eliminieren (hard) - 10 Sterne

Die Herausforderungen für Woche 3 werden nächste Woche freigeschaltet. Wir updaten diese News mit den dazugehörigen Lösungen und Fundorten der Enten und Co, sobald wir Genaueres wissen.

Um die Herausforderungen angehen zu können, braucht ihr den Season 4 Battle Pass für Fortnite: Battle Royale, der euch 950 V-Bucks, also etwas weniger als 10 Euro, kostet und über den Ingame-Store erworben werden kann.

Übrigens: Ab jetzt gibt es die neuen Chrom-Skins und weitere Items im Fortnite-Ingame-Shop. Außerdem gibt es nach dem Kometen mit einer seltsamen Luke im Wald schon das nächste Mysterium zu lösen.

