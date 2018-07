Fortnite - Patch Notes für 4.5 mit Tommy Gun und Co.

Eine neue Woche, ein neues Update für Fortnite. Mit Patch 4.5 steht das nächste Inhalts-Update für den Shooter zum Download bereit. Wir fassen unterhalb die wichtigsten Inhalte für den PvP- und PvE-Modus zusammen, die deutschen Patch Notes finden sich in der Übersicht auf Seite 2.

Die Informationen stammen von der offiziellen Webseite des Entwickler Epic Games. Nicht in den Patch Notes erwähnt ist der limitierte Playground-Modus, der ebenfalls jetzt verfügbar ist und gemeinsames Bauen mit Freunden ohne Wettkampf erlaubt.

Let your creativity run wild! The Playground LTM is available now. pic.twitter.com/b7eRPlrnPa