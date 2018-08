Fortnite - Petition hat Erfolg: Ihr könnt euch beim Busfahrer bedanken

Es gibt in vielen Geschichten unbesungene Helden, die mehr Respekt verdient haben, als ihnen zugestanden wird. Das sollte natürlich nicht so bleiben und deshalb können wir nun in Fortnite dem NPC danken, der den Erfolg des Spiels überhaupt erst ermöglicht: Dem Busfahrer!

Ohne ihn würden Millionen von Spielern das Battle-Royale-Schlachtfeld niemals erreichen, den immerhin fliegt er sie vor jeder Runde brav über die Map, damit sie sich aus dem fliegenden Bus direkt ins Getümmel stürzen können. Da verwundert es nicht, dass Epic der Petition des Fortnite-Fans Kody Keddie nachgab und das Feature mit dem aktuellen Update ins Spiel integrierte.

Dankesgruß per Knopfdruck

Die Petition mit über 6.000 Unterschriften ist inzwischen von change.org genommen worden, doch von nun an könnt ihr stets einen Dankesgruß an den freundlichen Fahrer richten, bevor ihr aus dem Bus springt.

Wir wissen leider nicht, ob es sich um eine Dame oder einen Herren handelt und ob das Fahren des Battle-Busses haupt- oder nebenberuflich geschieht, doch für die treuen Dienste des Unbekannten könnt auch ihr euch ab sofort mit einem simplen Druck auf die B-Taste »B«-danken.

Auf Konsolen drückt ihr übrigens das Steuerkreuz nach unten. in der linken unteren Ecke seht ihr dann einen simplen Hinweis, dass eure Danksagung erfolgreich war:

Plus-Report: Deutsche Entwickler über Originalität - »Mindestens zwei von fünf verrückten Ideen fliegen raus«