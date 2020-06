Die Haie sind los! Season 3 des Battle-Royale-Shooters Fortnite startet heute, am 17. Juni 2020, mit dem neuesten Update. Der erste Trailer verrät: Ab jetzt bekommen Spieler nasse Füße. Denn die Map ist fast komplett überflutet, nur vereinzelte Gebäude ragen aus dem Wasser. Neue Bewohner fühlen sich hier offenbar ganz »haimisch«. (Haha.)

In der folgenden Übersicht liefern wir euch alle Infos zu Season 3 von Fortnite, die aktuell bekannt sind.

Venedig lässt grüßen

Wie einige Spieler bereits vorher vermutet hatten, spielt die Überschwemmung der Spielwelt eine wichtige Rolle. Es gibt auch weiterhin Siedlungen, aber statt Straßen offenbar Kanäle und Brücken. Das neue Setting wirkt sich natürlich auf das Gameplay aus. Im Trailer stecken schon einige Details:

Ihr könnt die Haie wohl zur Fortbewegung nutzen , indem ihr sie vor Wasser-Skier spannt oder auf ihrem Rücken reitet.

Vermutlich können euch die Haie auch angreifen.

Boote scheinen das wichtigste Fahrzeug zu werden , aber auch ein Helikopter ist zu sehen.

, aber auch ein Helikopter ist zu sehen. Es gibt neue Skins, darunter offenbar auch den DC-Helden Aquaman. Er ist an die Film-Version von Jason Momoa angelehnt.

Falls ihr mehr über den Battle Pass von Fortnites Season 3 erfahren wollt: Unsere Kollegen von Mein-MMO haben den Trailer dazu genau unter die Lupe genommen und die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Was passiert sonst in Fortnite?

Fortnite lieferte übrigens vor kurzem erst ein riesiges Spektakel: Am 15. Juni sahen mehr als 20 Millionen Zuschauer das Live-Event »Das Gerät« an, das das Ende von Season 2 markierte. Dort ging wortwörtlich die Welt unter - mehr darüber lest ihr hier:

Entwickler Epic geht mit Fortnite auch abseits von Season-Wechseln neue Wege. Es gab vor kurzem nicht nur einen exklusiven Trailer zu Christopher Nolans kommendem Film Tenet. Auch weltberühmte DJs traten schon in Fortnite auf.