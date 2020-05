Fortnite ist mehr als nur ein Spiel. Das Massenphänomen wird in letzter Zeit immer mehr zu einer Bühne für Musiker und nun scheinen auch Regisseure Einzug in die virtuellen Schlachtfelder von Epics Multiplayer-Giganten zu halten.

So wurde letzte Nacht warder neue Trailer zu Christopher Nolans heiß erwartetem Film Tenet gezeigt und vom Moderator Geoff Keighley und weiteren kommentiert. Doch damit nicht genug: Im Sommer erwartet uns sogar eine gesamte Filmvorstellung im Spiel, doch um welchen Streifen es sich genau handelt weiß noch keiner.

Hoher Besuch: Moderator Geoff Keighley, der bereits die Game Awards und die Eröffnungsnacht der gamescom begleitet hat, führte letzte Nacht ein Interview mit einem der Hauptdarsteller aus Tenet, John David Washington. Dabei wurde auch das Event im Sommer angekündigt, in einem separaten Tweet kündigte Keighley das Screening aber noch einmal gesondert an:

Just announced during the Tenet trailer premiere - Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW