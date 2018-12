Fortnite - Season 7 hat begonnen, neue Orte, Flugzeug und Lackierungen

Die siebte Season in Fortnite hat begonnen, das Update ist live. In diesem Artikel stellen wir euch die wichtigsten Neuerungen von Version 7.00 vor, auf Seite 2 findet ihr die Patch Notes.

Kämpft um die Lufthoheit

In Season 7 gibt es nun erstmals ein Flugzeug: Mit dem X-4 Stormwind greift ihr aus der Luft an. Der Doppeldecker bietet Platz für fünf Spieler (vier Passagiere plus Pilot). Es besitzt ein eingebautes Maschinengewehr, das ähnlich wie der Geschützturm überhitzen kann.

Epic hat allerdings auch einige Items aus dem Spiel entfernt, darunter die Schattensteine, Taschenfestung, Vereiser, Haftgranate, Doppelläufige Schrotflinte und Schockwellengranate.

Der Eisberg ist angekommen

In Season 7 gibt es gleich mehrere Map-Veränderungen auf einen Schlag. Der Eisberg, der sich in den vergangenen Tagen der Insel genähert hat, ist jetzt ein eigenes Biom. Dazu kommen drei neue Orte: Frosty Flights, Polar Peak und Happy Hamlet. Es gibt nun außerdem vereiste Flächen, auf denen ihr wegrutscht. Und mit den neuen Seilrutschen gelangt ihr schnell von einem Ort zum anderen.

Battle Pass und Lackierungen

Der Battle Pass in Season 7 besteht erneut aus 100 Stufen und kostet 950 V-Bucks. Zu den Starteroutfits gehören die Outfits Zenit und Luchs, die ihr im Laufe der Season auflevelt. Neu dabei sind Lackierungen, mit denen ihr eure Waffen und Fahrzeuge farblich anpasst.

Kreativmodus

Mit Season 7 startet auch der Kreativmodus. Hier bekommt jeder Spieler seine eigene Insel und kann sie frei nach seinen Wünschen gestalten, bebauen und Minispiele erstellen. Die Änderungen werden sitzungsübergreifend gespeichert. Wer den Battle-Pass besitzt, darf direkt loslegen, für alle anderen startet der Kreativmodus erst am 13. Dezember.

Rette die Welt: Bru-Tal Akt 3

Auch für Rette die Welt gibt es Nachschub, und zwar in Form des dritten Aktes der Missionsreihe Bru-Tal. Darin stecken 20 neue Aufträge und zwei neue Zonen. Wenn ihr den finalen Akt abschließt, erhaltet ihr den Schlagzeuger Anthony.