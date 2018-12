Season 7 von Fortnite bringt den Creative Mode mit sich. Der schenkt uns eine eigene Privatinsel, auf der wir uns völlig frei austoben dürfen - von ungestörtem Bauen bis hin zu eigenen Minispielen wie Wettrennen mit Freunden und sogar eigenen Filmen lässt sich hier einiges anstellen. Was wir auf der Insel basteln, wir sitzungsübergreifend gespeichert, sodass wir auch längere und größere Projekte in Angriff nehmen können.

Besitzer des Battle Pass dürfen schon im Early Access am 6. Dezember loslegen. Für alle anderen geht der Kreativmodus eine Woche später am 13. Dezember live. Die Entwickler warnen, dass der Launch noch etwas "grob" ausfallen wird, versprechen aber, dass Creative "rapide" und "über Jahre hinweg" weiterentwickelt werden soll. In einem kurzen Trailer zeigen sie erste Szenen:

Coming in Season 7… Fortnite Creative!



Design games and build your dream Fortnite with friends. Everything you make is saved.



Get early access to your own private island when you buy the Season 7 Battle Pass.



Explore more info in the announce blog: https://t.co/APhbzvIboU pic.twitter.com/4YNqQJk5IO — Fortnite (@FortniteGame) December 5, 2018

Außerdem hat Epic einer Reihe von Youtubern schon vorab Zugriff gegeben:

Lachlans Video war bereits vor dem geplanten Termin erschienen und hatte den Modus damit geleakt. Davon ließen sich die Entwickler aber nicht aus der Ruhe bringen - und kündigten an, dass sie nach dem Creative Mode auch noch eine weitere Ankündigung auf den Video Game Awards parat haben.