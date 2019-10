Epic stellt neuen Twitch-Rekord auf, indem es Fortnite zerstört

Epic hat mit Fortnite einen neuen Twitch-Rekord aufgestellt. Über 1,69 Millionen Menschen schauten beim Season-10-Finale zu, das in der Community als »The End« bekannt ist.

Der Name verkauft sich nicht unter Wert: Das Event hat die gesamte Insel mit allen Spielern in ein Schwarzes Loch eingesaugt. Seitdem könnt ihr den Shooter nicht mehr spielen und seht beim Einloggen lediglich besagtes Loch im Weltall.

Mit diesen Zahlen löst Fortnite sich selbst ab: Im Juni 2018 schauten 1,5 Millionen gleichzeitig während des Pro-Am-Turniers in Fortnite zu, was bislang der Twitch-Rekord für die meisten Zuschauer war.

Fortnite ist nach "End"-Event nicht mehr spielbar - Wie geht es weiter?

Auf Youtube erreichte Fortnite sogar noch mehr Zuschauer: Rund 4,5 Millionen Interessierte schauten beim Spektakel gleichzeitig zu. Auch auf Twitter kamen etwa eine Million Zuschauer zusammen. Die Zahlen stammen vom E-Sport-Experten Rod Breslau, der die unterschiedlichen Plattformen miteinander verglichen hat.

Fortnite's 'The End' event will go down as the most watched gaming event in history for western audiences



4.5M+ on YouTube

1.5M+ on Twitch

1M+ on Twitter

and 37 people on Mixer



just incredible