Einmal in die Tasche greifen, kurz Schütteln und Spaß haben. Der Taschenriss dürfte in Fortnite: Battle Royale zukünftig für reichlich Verwirrung sorgen - vorzugsweise natürlich bei euren Gegnern. Der neue Gegenstand wurde mit dem Update 5.30 ins Spiel eingebaut, das seit Kurzem zum Download bereitsteht. Darüberhinaus gibt es einen neuen Modus, kleinere Verbesserungen und auch bei Rette die Welt hat sich einiges getan.

Wir verschaffen euch einen Überblick über den neusten Fortnite-Patch 5.30. Die vollständigen deutschen Patch-Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Ein Riss in der Tasche und Punkte in der Hose

Wie wir schon vorab vermutet hatten, tragt ihr den Taschenriss als Item mit euch herum. Wenn ihr ihn aktiviert, entsteht ein Riss, der euch in den Himmel teleportiert. Der Riss bleibt allerdings kurze Zeit bestehen, sodass auch andere Spieler ihn nutzen können. Werfen könnt ihr den Riss nicht. Der Gegenstand ist episch, also relativ selten. Ihr findet ihn in Truhen, Vorratslieferungen, Beutelamas und Verkaufsautomaten.

Als neuer zeitlich begrenzter Spielmodus gesellt sich Punkte Royale hinzu. Hier geht es nicht in erster Linie um Kills, sondern ums Punkte sammeln. Bestimmte Aktionen lassen Zähler auf euer Konto regnen (das Punktesystem findet ihr in den Patch-Notes auf Seite 2). Hat ein Spieler die Siegespunktzahl erreicht, hat er das Match gewonnen. Der Sturm zieht sich in diesem Modus zu Beginn langsamer, später jedoch schneller zusammen als normal.

Ein neuer Ballermann für Rette die Welt

Während Battle-Royale-Spieler mit Taschenrissen hantieren, freuen sich Fans von Fortnite: Rette die Welt über einen ziemlich coolen Schießprügel. Die Donnerwetterbüchse hat zwar den Look einer antiken Muskete, das Sturmgewehr kann dank zahlreicher Läufe aber ganze Salven abfeuern.

Im Update 5.30 stecken noch viele weitere Detailverbesserungen für Battle Royale und Rette die Welt. Es lohnt sich also, die kompletten Patch-Notes auf Seite zwei genau zu studieren.