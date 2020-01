Fortnite geht jetzt gegen heimliche Absprachen in Turnieren vor

In Fortnite gibt es zahlreiche Möglichkeiten, untereinander zu kommunizieren und auch dem Gegner verdeckte Signale zukommen zu lassen. Wie Entwickler Epic in einem Blogpost bekannt gibt, gelten ab dem 20. Januar neue Regeln gegen solche Absprachen in offiziellen Turnieren.

Man habe im Verlauf des vergangenen Jahres festgestellt, dass einige Spieler Ingame-Signale dazu nutzten, um sich mit der Gegenseite abzustimmen. Dies sei so weit verbreitet gewesen, dass einigen offenbar nicht mehr bewusst war, dass sie gegen Wettbewerbsregeln verstoßen.

Diese Signale an den Gegner sind ab jetzt verboten:

Es soll zwar ausdrücklich erlaubt bleiben, eine pazifistische Spielweise zu wählen, aber dabei dürfen eben keine Signale ausgetauscht werden.

Nein, keine Sorge. Auch in offiziellen Turnieren können die Spieler weiterhin springen, mit ihren Äxten zuschlagen und Emotes nutzen. Laut Epic soll eine Ahndung immer erst nach einer Review erfolgen. Spieler müssen also keine Strafe befürchten, wenn sie zum Beispiel durch Sprünge einem Sniper ausweichen.

Denn das war auch eine Sorge des bekannten Fortnite-Spielers und -Streamers Tyler »Ninja« Blevins. Via Twitter erklärte er, dass er das Vorgehen von Epic zwar verstünde, er äußert aber auch Bedenken:

I can see where epic is coming from, as a spectator seeing teams and players rotating and not shooting and swinging pick axes can seem odd but with no rotation items at all professional players understand when the time to fight actually is. Also, jumping? Best way to dodge snipes pic.twitter.com/NenfqxdK12