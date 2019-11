Kein Witz: Fortnite hält seinen ersten offiziellen Angel-Wettbewerb ab

Letzten Monat folgte nach dem Starren auf das Schwarze Loch der Reveal der nächsten Fortnite-Season, wobei es sich um ein riesiges Update mit einer neuen Karte und neuen Features handelte. Darunter auch die Möglichkeit, den brutalen Kampf ums Überleben einfach mal sein zu lassen und dafür entspannt mit einer Angelrute am See zu sitzen.

Offenbar kommt das Feature auch gut an, denn Epic veranstaltet dieses Wochenende einen riesigen Angel-Wettbewerb in Fortnite, bei dem es neben Ingame-Preisen auch echte Lama-Trophäen zu gewinnen gibt. Außerdem könnt ihr ab den 23. November im Item-Shop das Outfit »Schlachtenstäbchen« erhalten.

So läuft der Wettbewerb ab

Bei dem sogenannten Angelgerangel handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Event. Ihr habt also nur ein paar Tage Zeit, um den besten Flossengenossen aus seinem feuchten Heim zu ziehen.

Das Angelgerangel ist heute, den 22. November um 14:00 gestartet.

Ihr habt bis Montag, den 25. November um 02:00 Uhr in der Früh zeit.

Dabei werden in jeder Serverregion unterschiedliche Sieger gekrönt. Deutsche Spieler treten deshalb im Angel-Wettkampf gegen alle anderen europäischen Länder an. Jeden Tag um 18:00 werden zudem die Ranglisten der jeweiligen Regionen aktualisiert. Insgesamt gibt es sechs Disziplinen, in denen ihr euch messen könnt.

Bester Angler

Fangt während des Events im Verlauf eines Matches die meisten Fische.

Pro Regionsserver gibt es einen Champion.

Ihr gewinnt eine gravierte Lamatrophäe.

Kleiner-Fisch-Champion

Fangt während des Events die meisten kleinen Fische.

Pro Regionsserver gibt es einen Champion.

Ihr gewinnt eine gravierte Lamatrophäe.

Zappler-Champion

Fangt während des Events die meisten Zappler.

Pro Regionsserver gibt es einen Champion.

Ihr gewinnt eine gravierte Lamatrophäe.

Schlürffisch-Champion

Fangt während des Events die meisten Schlürffische.

Pro Regionsserver gibt es einen Champion.

Ihr gewinnt eine gravierte Lamatrophäe.

Mythischer Goldfisch = sofortiger Preis

Jeder Spieler, der einen mythischen Goldfisch fängt, erhält die Spitzhacke »Tiefenbewohner«!

Ein guter Grund anzubeißen

Jeder Spieler, der während des Events teilnimmt, erhält das Spraymotiv Spiele um den Sieg.

Benutzt dafür eine Angel innerhalb der Event-Zeiten.

So macht ihr mit

Wenn ihr bei dem Wettkampf mitmachen wollt, müsst ihr für euer Benutzerkonto die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, sonst werdet ihr keine Preise erhalten. Dafür müsst ihr in die Konto-Einstellungen und im Reiter »Passwort & Sicherheit« die Authentifizierungs-App oder die E-Mail-Bestätigung aktivieren.

Im Spiel reicht es dann einfach, eure Angel zu packen und loszulegen. Es gelten aber nur Fische, die wirklich mit der Angel gefangen wurden. Der Harpunierer ist während des Wettkampfes also vergleichsweise nutzlos.

Wichtig: Um teilzunehmen, müsst ihr einen der drei Hauptmodi spielen. Also Solo, Duo oder Team. Arena und andere wettkampforientierte Modi helfen euch nicht.

