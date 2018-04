Fortnite - Wartungsarbeiten: Server sind zur Zeit down

Seit heute Morgen am 12. April sind die Server von Fortnite down. Epic Games erklärt, dass es sich hierbei um einen Notfall handelt. Die Wartungsarbeiten fixen einen Fehler in der Login- und Kontoverwaltung, das seit gestern Abend Probleme macht.

Die Wartungsarbeiten laufen seit 5 Uhr deutscher Zeit. Aktuell gibt's noch keine Auskunft, wann wir wieder mit laufenden Servern rechnen können. Auch der Login auf der Epic-Website funktioniert nicht. Die ursprüngliche Fehlermeldung lautete:

Diese Nachricht stammte von gestern Abend. Bei den Matchmaking-Traffic-Beschränkungen ist es folglich nicht geblieben. Fortnite bleibt offline.

Bislang ist unklar, wann die Fortnite-Server wieder online sind. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dahin könnt ihr ja was anderes machen. Euch beispielsweise zur Unterhaltung durch die komplette Übersicht an Fortnite-Skins hier bei uns klicken. Oder euch die Neuerungen von Fortnite Patch 3.5.0 durchlesen.

Epic Games informiert euch in Echtzeit über den aktuellen Server-Status von Fortnite.

We're bringing the servers offline for emergency maintenance. We apologize for this inconvenience. We currently have no ETA on when servers will be back up. Stay updated with our status page here: https://t.co/3y0X6buriO