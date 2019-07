Die Fortnite-Weltmeisterschaft ist zu Ende und die besten Spieler sind nun Millionäre. Für den russischen Spieler Mark »Letw1k3« Danilov endete das Finale allerdings enttäuschend. Er wurde mitten im letzten Match des Solo-Finales ausgeschlossen. Der Vorwurf: Er habe auf den Publikumsbildschirm geschaut.

Laut den offiziellen Regeln für die Fortnite-Weltmeisterschaft gilt es als Schummeln, wenn man »Hilfe von außerhalb bekommt, die die Position eines Spielern, sein Leben, seine Ausrüstung oder irgendeine andere Information betrifft, die man nicht über seinen eigenen Bildschirm erhalten würde - beispielsweise indem man während eines Matches auf den Zuschauerbildschirm schaut.«

. @letw1k3 gets disqualified midway through the last game for allegedly looking at big screen. pic.twitter.com/Z0ScM39ux1

Gegenüber Polygon verriet ein Epic-Repräsentant, dass Letw1k3 vor dem Ausschluss mehrfach gewarnt wurde. Letw1k3 erzählt hingegen eine andere Geschichte: Er habe während des Matches einen Knall auf dem Tisch neben sich gehört und sich deshalb umgeschaut. Das erklärt der Youtuber The Fortnite Guy in einem seiner Videos (bei 6:13).

Die Situation sorgt für Aufruhr in der Fortnite-Community. Einige Spieler ärgern sich darüber, dass XXiF und ronaldo, die in der WM-Qualifikation beim Schummeln erwischt wurden, trotzdem im Finale teilnehmen durften, aber ein Spieler, dessen Schuld nicht vollständig bewiesen ist, aus einem Match ausgeschlossen wird.

@XXiFtv Cheats, banned for two weeks and still is allowed to qualify.@letw1k3 peeks over his screen for a second and gets forfeited for potentially thousands of dollars.

Makes sense.#FortniteWorldCup