Zwei Cheater stehen im Finale der Fortnite-Weltmeisterschaft

Cheater sind unfair, vermiesen anderen Spielern den Spaß und genießen kein besonders hohes Ansehen. Dabei gibt es natürlich Abstufungen: Wer nur in Singleplayer-Spielen schummelt, kommt besser weg als jemand, der mit Aimbot im Multiplayer-Shooter betrügt.

In E-Sport-Turnieren gelten Cheater aber als absolutes Tabu, schließlich geht es hier um viel Geld. Im Fall der Fortnite-Weltmeisterschaft geht es sogar um das bis dato höchste Preisgeld der E-Sports-Geschichte.

Allein fürs Finale in New York schüttet Epic 30 Millionen US-Dollar aus. Wer sich qualifiziert, bekommt 50.000 US-Dollar. Das Problem: An diesem Finale nehmen auch zwei Spieler teil, die in der Qualifikationsrunde geschummelt haben.

Wie konnte es dazu kommen? Bei den besagten Spielern handelt es sich um XXiF und code ronaldo, die in einer frühen Qualifikationsrunde beim Cheaten beziehungsweise Boosten erwischt und disqualifiziert wurden.

Allerdings galt dieser Bann lediglich für zwei Wochen, sodass sich das Duo im späteren Verlauf des Turniers dennoch qualifizieren konnte. Die Qualifikationsrunde erstreckt sich nämlich über zehn Wochen.

XXiF wurde dabei ertappt, mit Freunden zusammenzuarbeiten, die sich absichtlich von ihm haben töten lassen. Für eine Eliminierung erhält man im World Cup Punkte und bekommt zusätzliche Ressourcen. Den Clip dazu findet ihr im oberen Tweet.

Diese Praxis nennt man übrigens Boosting - dabei schummeln sich Spieler die Rangliste hoch, ohne direkt ein Cheat-Programm zu verwenden.

Bei der Fortnite-Community stößt die Entscheidung von Epic, die beiden Cheater zum Finale zuzulassen, auf Unverständnis. Auf Reddit teilte ein User namens Rex ein humorvolles Video, mit dem er die Schummler und Epic kritisiert.

Darin heißte es: »Ein Cheater hat sich gerade für den größten Preispool in der Geschichte des E-Sports qualifiziert.« Andere User stimmen seiner Kritik im Kommentarbereich zu. So schreibt User Arctic Assassin:

The bottom line - I feel for everyone who grinds their butts off to work on their gameplay, only to get pushed out of qualification for NYC by that duo.