Dieses Wochenende findet der Fortnite World Cup statt. Die Weltmeisterschaft von Fortnite ist mit 30 Millionen US-Dollar Preisgeld dotiert und unterteilt sich in die drei Kategorien Creative Finals, Duos Finals und Solo Finals. Außerdem wird es ein Pro-Am-Turnier geben, indem Profis zusammen mit Promis spielen.

Epic überträgt die Weltmeisterschaft auf seinem Twitch-Kanal. Wir fassen den Programmplan zusammen.

Freitag: Creative Finals und Pro-Am-Turnier

In den Creative Finals treten acht Viererteams in verschiedenen Spielmodi des Kreativmodus' gegeneinander an. Zu den Teamleadern gehören unter anderem Ninja mit seinen Chicken Champions und der deutsche Youtuber HandOfBlood mit seiner Mannschaft Llama Record Co. Die Teams spielen um insgesamt 3 Millionen US-Dollar.

18:30 Uhr: Beginn der Eröffnungsshow

19:00 Uhr: Beginn der Matches

Auf die Creative Finals folgt das Pro-Am-Turnier. Hier treten 50 Profis im Zweierteam mit 50 Promis gegeneinander an. Auch hier geht es um 3 Millionen US-Dollar, aufgeteilt auf alle Spieler. Die Teamliste findet ihr auf der offiziellen Seite.

22:00 Uhr: Start der Pro-Am-Show

01:00 Uhr: Ende der Show

Samstag: Duos Finals

Über zehn Wochen haben sich 50 Zweierteams für das Finale der Fortnite-WM qualifiziert. Am Samstag treten sie gleichzeitig gegeneinander an.

18:30 Uhr: Beginn der Eröffnungsshow

19:00 Uhr: Beginn der Matches

22:45 Uhr: Siegerehrung

Sonntag: Solo Finals

Auch bei den Solos haben sich 100 Spieler über zehn Wochen lang fürs Finale des Fortnite World Cups qualifiziert. Die Spiele finden am Sonntag statt, ansonsten ist der Zeitplan identisch mit dem der Duos.

18:30 Uhr: Beginn der Eröffnungsshow

19:00 Uhr: Beginn der Matches

22:45 Uhr: Siegerehrung

