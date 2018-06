Wer Forza Horizon 4 vorbestellt hat, konnte jüngst eine Überraschung erleben. Denn eventuell hat das Spiel unangekündigt mit dem Preload begonnen und Dateien auf eurem Rechner installiert. Dabei handelt es sich um einen Fehler seitens Microsoft, der im Internet-Zeitalter natürlich nicht unbemerkt geblieben ist.

In den Dateien entdeckten emsige Spieler nämlich eine Liste von über 400 Autos. Diese Zahl deckt sich mit den bisher bestätigten Karossen für Forza Horizon 4. Ihr könnt euch die Auflistung auf Reddit anschauen, um zu schauen, ob eure Wunschautos mit im Paket sind.

In der Community wird seither natürlich fleißig diskutiert, welche Autos fehlen. Beispielsweise scheint Toyota auch in Horizon 4 zu kurz zu kommen mit lediglich drei Wagen - allesamt Trucks. Schon bei Forza Motorsport 7 gab es dazu Diskussionen. Die Entwickler konnten sich mit Toyota nicht einigen, was in einen sehr kleinen Fuhrpark des Herstellers mündete. Dieser Trend scheint sich zu wiederholen.

Entwickler Playground Games hat mittlerweile via Twitter eine offizielle Meldung veröffentlicht. Es handele sich bei den Dateien tatsächlich um einen Fehler, Spieler können die installierten Pakete bedenkenlos von der Platte werfen:

Today, some of you noticed Forza Horizon 4 game files preloading on your PCs. This was not intended and you don’t have to do anything. The final game will download automatically when it is released. If you’d like, you can safely uninstall the downloaded files.