Forza Horizon 5: Erster großer DLC via Steam geleakt, setzt Trend von Horizon 4 fort

Es ist ruhig geworden um Forza Horizon 5. Während der Vorgänger so viele Monate nach Release längst seine DLCs auf der Straße hatte, tuckern Microsofts und Playgrounds Pläne für die Mexiko-Open-World bisher noch in irgendeiner Garage rum. Doch das wird sich bald ändern.

Im Rahmen von Microsofts Xbox Showcase während des Summer Game Fest 2022 haben wir ohnehin mit irgendeiner Forza-Ankündigung gerechnet, und nun hat sich Steam offenbar verplappert. Der zuverlässige Leaker Wario64 hat prompt mitgeknipst, denn ein Banner auf der Forza-Produktseite hat bereits verraten, welche Katze Microsoft am Sonntag aus dem Sack lässt: Forza Horizon 5 bekommt einen Hot Wheels DLC. Also Spielzeugautos.

Sollte es sich dabei um die alleinige DLC-Ankündigung für Forza Horizon 5 handeln, dann schauen natürlich all die Fans in die Röhre, die auf eine realistische Erweiterung der Open World hoffen, beispielsweise Richtung Yucatan.

Ein Trend setzt sich fort

Dass Forza Horizon 5 irgendeinen Fun-Racer-DLC bekommt, gehört mittlerweile zur Tradition. Forza Horizon 4 hatte seine überraschend spaßige LEGO-Open-World - und Forza Horizon 3 bot ebenfalls bereits eine Hot-Wheels-Erweiterung an. Der DLC setzte damals auf wilde Schanzen, Loopings und all die anderen Facetten, die das Hot-Wheels-Spielzeug ausmachen.

Wir gehen davon aus, dass der Leak stimmt - außer Wario64 ist ein wahrlich begnadeter MS-Paint-Künstler. So oder so erfahren wir spätestens am Sonntagabend auf Microsofts großem Showcase-Event, was für Forza geplant ist. Übrigens hoffentlich auch für Forza Motorsport, also die Semi-Arcade-Simulation, um die es schon ein ganzes Weilchen sehr, sehr still geworden ist.

Wie ihr dort am besten dabei sein könnt? Na, über uns natürlich, gut, dass ihr fragt! Wir begleiten die gesamte Messe im Rahmen unseres großen FYNG-Events. Schaut einfach im verlinkten Programmplan, für welche Zeiten ihr euch Cola, Chips oder andere Schmackos eurer Wahl zurechtlegen müsst. Wir sehen uns.