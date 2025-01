Forza Horizon 5, eine der großen Vorzeige-Marken von Xbox, kommt überraschend auf PS5

Das eigentlich Xbox-exklusive Forza 5 findet seinen Weg auf die PlayStation.

Die Forza-Horizon-Reihe ist eigentlich seit 13 Jahren nur auf der Xbox und dem PC spielbar. Wer auf anderen Plattformen das Gummi der Räder zum Rauchen bringen wollte, hat bisher in die Röhre geguckt.

Ab diesem Frühjahr seid ihr aber nicht mehr auf Alternativen wie Need for Speed oder Wreckfest angewiesen. Microsoft hat überraschend verkündet, dass Forza Horizon 5 noch dieses Jahr auf der PlayStation 5 durchstartet.

Forza Horizon 5 zieht mit allen Inhalten auf die PS5

Während ein konkretes Release-Datum noch ausbleibt, wurde auf der offiziellen Forza-Seite stolz verkündet, dass der fünfte Teil der Reihe im Frühjahr 2025 auch auf Sonys Konsole verfügbar sein wird. Für die Portierung des Spiels aus dem Jahre 2021 ist das geübte Studio Panic Button zuständig, das bereits DOOM Eternal und Wolfenstein 2: The New Colossus auf die Switch gebracht hat.

1:14 Forza Horizon 5: Mit dem neuen Rallye Adventure-DLC geht's in den Dreck

Autoplay

Neben dem Hauptspiel werden alle veröffentlichten Car Packs sowie die Erweiterungen Hot Wheels und Rally Adventure im PS-Store verfügbar sein. Ferner soll mit dem neuen Release ein kostenloses Content-Update namens Horizon Realms für alle Plattformen erscheinen. Darin werden die beliebtesten Community-Inhalte gesammelt, die im Rahmen der Evolving Worlds erschienen sind.

Damit der Port sich auch so richtig lohnt, wird Crossplay unterstützt. Wenn ihr euch also auf der PlayStation hinters Steuer schwingt, könnt ihr eure Xbox- und PC-Freunde direkt mit ins Boot holen.

Microsoft setzt mit diesem Port seine neue Strategie konsequent fort. In den vergangenen Monaten erschienen zunehmend ehemals Xbox-exklusive Titel, darunter Sea of Thieves, auch auf anderen Plattformen. Zudem kündigte Unternehmenschef Phil Spencer kürzlich an, dass in Zukunft vermehrt hauseigene Spiele auch auf der Switch 2 landen sollen. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.