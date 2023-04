Neues Survival-Spiel mit Open World ist frisch erschienen und setzt auf ein historisches Vorbild

Wer möchte nicht ewig jung bleiben? Der Protagonist von Survival: Fountain of Youth hat wohl schon mal keine Lust darauf, alt zu werden. Im Spiel sucht ihr nämlich nach dem Jungbrunnen, beziehungsweise der Quelle der ewigen Jugend. Zum heutigen Early-Access-Release stellen wir euch das Spiel kurz und bündig vor.

Was ist Fountain of Youth?

Das Survivalspiel lässt euch eine offene karibische Inselwelt erkunden, die zwar menschenleer, aber dafür voller gefährlicher Tiere ist. Während ihr am Anfang noch mit leeren Händen dasteht, sammelt ihr nach und nach Ressourcen, um Werkzeuge und Waffen, einen Unterschlupf und später sogar Flöße und ganze Schiffe zu bauen. Mit letzteren brecht ihr dann auch zu den anderen Inseln des Archipels auf.

Bei all dem müsst ihr natürlich - wie für Survivalspiele üblich - ausreichend Nahrung und Wasser beschaffen, sowie euch vor Krankheiten und den Wetterbedingungen schützen. Welche Gefahren euch erwarten, zeigt auch schon der Trailer:

1:07 Fountain of Youth: Im Survivalspiel begebt ihr euch auf die Suche nach einer Legende

Doch wie seid ihr hier überhaupt gelandet? Ursprünglich wart ihr Teil einer Expedition des Konquistadors Juan Ponce de León, die auf der Suche nach der Quelle der ewigen Jugend war. Nachdem euer Schiff jedoch in einem Sturm kenterte, seid ihr anscheinend als einziger Überlebender auf dem Eiland angespült worden.

Auf der Suche nach euren Gefährten und dem Jungbrunnen erkundet ihr deshalb die Inseln, wobei ihr auf die Überreste einer alten Zivilisation trefft. Offenbar warten in den Ruinen des unbekannten Volkes Rätsel auf euch, die ihr lösen müsst, um eurem Ziel näher zu kommen.

Survival: Fountain of Youth - Screenshots vom karibischen Survivalspiel ansehen

Übrigens: Ponce de León ist tatsächlich eine historische Figur des 16. Jahrhunderts. Der Spanier begleitete Kolumbus auf seiner zweiten Reise nach Amerika und unternahm auch eigene Expeditionen in die Neue Welt. Dass er auf der Suche nach der Quelle der ewigen Jugend war, gilt heute aber als Legende.

Wird das Spiel gut?

Fountain of Youth stammt von einem recht unbekannten Entwickler, weshalb es schwer ist, die Qualität des Spiels schon jetzt einzuschätzen. Offenbar ist es aber recht umfangreich: Ihr erkundet insgesamt 15 Inseln, die sich alle durch unterschiedliche Landschaften, Lebewesen und Ressourcen auszeichnen sollen. Außerdem gibt es ganze 30 Tierarten zu entdecken.

Unklar ist dagegen bisher, wie groß die einzelnen Inseln sind, wie Crafting- und Basenbau funktionieren und wie lange euch die Geschichte von Fountain of Youth beschäftigt.

Was haltet ihr von Survival: Fountain of Youth? Freut ihr euch über das Szenario und die wohl recht große Welt? Oder seht ihr nichts Spannendes an dem Titel? Schreibt es gerne in die Kommentare!