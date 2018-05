Ehemalige Battlefield- und CoD-Entwickler finden sich unter der Flagge der Unbroken Studios zusammen, um einen Battle-Royale-Shooter zu entwickeln, der ohne weiteres im Universum des Mad-Max-Franchise seinen Platz gefunden hätte. Fractured Lands schert Spielern einen modischen Irokesenschnitt und schickt sie in eine zerrüttete Einöde, wo ein vernichtender Sturm von allen Seiten näher kommt, bis am Ende der Partie nur noch ein Ödländer steht.

Tödliches Ödland

Was im ersten Moment nach Fortnite für Erwachsene klingt, bringt mindestens ein Alleinstellungsmerkmal im Battle-Royale-Genre mit: Unser persönliches Fahrzeug spielt eine wichtige Rolle bei Fractured Lands und wir haben es bei Rundenbeginn direkt dabei.

Diese Karren, die übrigens auch direkt aus Mad Max stammen könnten, rüsten wir mit gefundenen Upgrades wie Waffen auf. So wird aus einem rostigen Transportvehikel im Handumdrehen eine tödliche Waffe. Gelegentlich müssen wir aber doch aussteigen, nämlich um Waffen und Benzin einzusammeln, und von unseren Schießkünsten Gebrauch machen.

Der Trailer oben zeigt zudem eine weitere Besonderheit: Fractured Lands findet ausschließlich in der Ego-Perspektive statt. Anders also als Epics Fortnite, das in der Schulterperspektive gespielt wird und auch anders als PUBG, bei dem wir die Wahl haben.

Fractured Lands soll im Juli 2018 auf Steam in den Early Access gehen. Im Vorfeld werden mehrere geschlossene Beta-Tests abgehalten, für die ihr euch auf der offiziellen Website von Unbroken Studios anmelden könnt. Die Termine für die Closed Betas sind der 8., 22. und 29. Juni 2018. Ein Preis wurde indes noch nicht genannt.

