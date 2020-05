Auf Reddit ist ein Screenshot aufgetaucht, der angeblich die kommenden kostenlosen Spiele im Epic Games Store enthüllt. Erst diese Woche sorgte Epic mit dem Überraschungsgeschenk GTA 5 ja für eine kleine Sensation. Sollte der Leak stimmen, erwarten uns in den kommenden Wochen noch drei weitere Blockbuster, die wir gratis im Store einsacken können.

Ganze konkret verspricht der geleakte Screenshot die folgenden drei Gratis-Spiele, die auf Grand Theft Auto 5 folgen sollen:

Die Echtheit des Screenshots ist allerdings noch nicht bestätigt. Offiziell bleibt es also noch unklar, welche Free Games der Epic Store als nächstes anbietet und wir bitten euch, den Leak mit Vorsicht zu genießen.

Es ist jedoch durchaus denkbar, dass es sich bei den drei kommenden Gratis-Spielen um die im Screenshot zu sehenden AAA-Titel handelt. Immerhin verschenkt Epic derzeit GTA 5 kostenlos im Store. Das beliebte Rockstarspiel war so heiß begehrt, dass über Stunden die Server überlastet waren.

Wenn ihr euch allgemein für kostenlose PC-Spiele interessiert, haben wir hier aber auch noch unsere Übersicht zu allen aktuellen Gratis-Spielen, die ihr garantiert bei Steam & Epic abstauben könnt:

Epic schweigt und teast nur ein "Mystery-Spiel" an

Der Epic Store selbst hüllt sich ähnlich wie bei GTA 5 in Schweigen und teasert das kommende Spiel wieder als Mystery-Spiel an, das am 21. Mai um 17 Uhr freigeschaltet wird. Spätestens dann wissen wir, ob der Leak stimmt.

Seit dem 14. Mail läuft unter anderem auch ein großer Sale bei Epic Games, in dem ihr viele begehrte Titel mit ordentlichen Rabatten bekommt. Gekoppelt ist der »Mega Sale« wieder an eine Coupon-Aktion, bei der ihr weitere 10 Euro Rabatt auf alle Spiele ab 15 Euro bekommt.

Wir haben bei Epic Games um eine Stellungnahme zu dem Screenshot gebeten und informieren euch, sobald wir eine Antwort haben.