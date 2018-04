Das Aufbau-Strategiespiel Frostpunk wird für die Entwickler 11 bit Studios (This War of Mine) anscheinend der nächste große Erfolg. Auf Twitter bedankten sie sich für 250.000 verkaufte Spiele in gerade mal 66 Stunden.

Im gleichen Zug kündigte der CEO Grzegorz Miechowski Erweiterungen und kostenlose Updates an. Die hatte man zwar schon vorher geplant, jetzt sei man aber zu einhundert Prozent sicher, die Pläne auch umsetzen zu können.

#Frostpunk sold 250k units in the first 66 hours! Thank you for supporting us, we love you all! ?



Quick update from our CEO, Grzegorz Miechowski: "Yes, we had plans for the expansions and now we're 100% sure we are doing that, including many free updates of course!" pic.twitter.com/iebDRX4so6