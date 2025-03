Steam: Der Spring Sale ist vorbei, aber am Montag beginnt bereits der Aufbauspiele-Sale

Ob moderne Großstadt oder frostgeplagte Zukunfts-Dystopie - Im kommenden Steam Sale ist garantiert auch für euch das richtige Strategiespiel dabei.

GameStar-Leserinnen und -Leser lieben Strategiespiele. Das haben wir durch jahrzehntelange sorgfältige Zielgruppenforschrung herausgefunden. Naja, ganz so aufwendig war es nicht − wir sehen ja, welche Spiele euch besonders interessieren und welche nicht.

Umso mehr dürfte es euch daher freuen zu hören, dass Steam nun kurz nach Ende des umfangreichen Spring Sales bereits mit der nächsten Rabattaktion in den Startlöchern steht. Dieses Mal im Fokus: Aufbaustrategie-Spiele.

Das Festival der Städtebau- und Siedlungssimulationen läuft vom 24. bis zum 31. März 2025. Los geht der Sale bereits um 18:00 Uhr. Wenn ihr also schon immer euer eigenes mittelalterliches Königreich, eine moderne Metropole oder dystopische Siedlung errichten wolltet, dann ist jetzt eure Zeit gekommen.

Bis Ende des Monats könnt ihr nun also viele Titel aus dem Aufbau-Genre satt reduziert abgreifen. Dem Ankündigungstrailer zum Aufbau-Festival sind bereits einige der kommenden Rabatt-Kandidaten zu entnehmen, darunter Pioneers of Pagonia, Frostpunk und Manor Lords.

0:56 Steam: Das Festival der Aufbaustrategie ist da - Das sind einige der besten Angebote

Autoplay

Die Highlights

Pioneers of Pagonia

Pioneers of Pagonia ist ein neues Aufbauspiel vom Team rund um Volker Wertich, dem Erfinder der legendären Siedler-Serie. Kein Wunder also, dass das Spiel stark an eine moderne Version von Siedler 2 erinnert.

Ihr landet mit eurem Schiff an einer Insel, die komplett zufällig generiert wird und viele Geheimnisse birgt. Neben der Erkundung der Insel baut ihr eure Stadt aus und schließt Bündnisse mit den lokalen Völkern. Es gibt auch Banditen, gegen die ihr euch verteidigen müsst.

Unser Test Pioneers of Pagonia: Das Aufbauspiel wischt mit Siedler 8 den Boden auf von Martin Deppe

Frostpunk

Frostpunk ist ein Aufbauspiel der This-War-of-Mine-Macher 11 bit Studios und spielt in einem eisigen Steampunk-Universum. Als Spieler leiten wir eine der letzten Enklaven der Menschheit und müssen in einem engen Krater im Eis eine funktionierende Siedlung errichten.

Spärliche Ressourcen, die eisige Kälte und die Bedürfnisse der Menschen verlangen uns dabei moralisch schwierige Entscheidungen ab. Passionierten Städtebauern gibt Frostpunk gleichzeitig jede Menge Möglichkeiten an die Hand, ihre Siedlung zu optimieren.

Unser Test Frostpunk - Über Leben und Sterben in der Eiszeit von Christian Just

Manor Lords

Das Aufbauspiel Manor Lords ist ein Ein-Mann-Projekt des polnischen Entwicklers Slavic Magic aka. Grzegorz Styczeń. Es versetzt euch ins Süddeutschland des 14. Jahrhunderts, wo ihr in prächtiger Grafik eine eigene mittelalterliche Siedlung aufbauen müsst. Neben der Aufbau-Komponente gibt es auch noch richtige Echtzeitschlachten, die an Total War erinnern. Derzeit befindet sich das Spiel im Early Access.

2:06 Manor Lords: Das schicke Aufbauspiel lässt im Trailer sein erstes Jahr Revue passieren

Mehr Details zu den Inhalten des Aufbau-Sales können wir euch ab Montagabend verraten. Wie gewohnt werden wir euch in den kommenden Tagen auch noch mit einigen Kaufberatungen zum Sale zur Seite stehen.

Mehr Infos zu Steam und aktuellen Rabattaktionen findet ihr in der obigen Linkbox. Aktuell könnt ihr etwa die hervorragende Städtebau-Sim Cities: Skylines bis Montagabend gratis ausprobieren.