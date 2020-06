Frostpunk findet mit einem letzten, großen DLC seinen Abschluss

Das klingt doch schon viel geschmeidiger: Der Name des letzten DLC für Frostpunk ist bekannt. Er lautet nicht mehr »Project TVADGYCGJR«, sondern On The Edge. Die Entwickler des Survival-Hits veröffentlichten jetzt einen kurzen Teaser. Der zeigt nicht nur die bedrohliche Eiswüste, sondern grenzt auch den Releasezeitraum ein, nämlich auf Sommer 2020.

On The Edge spielt nach dem Finale

Der DLC setzt nach dem Ende der Kampagne an, das wir an dieser Stelle natürlich nicht spoilern wollen. Nur so viel sei verraten: Das Finale der Story hat es richtig in sich und es zu meistern ist definitiv eine Herausforderung. Wer die übersteht, darf sich auch laut dem Entwickler selbst auf die Schulter klopfen: Dem Studio 11 bit zufolge scheitern die meisten Spieler wieder und wieder daran.

Frostpunk treibt den Schwierigkeitsanspruch an seine Spieler gerne auf die Spitze: Um Spaß an der gnadenlosen Eiszeit zu haben, braucht ihr viel Frustresistenz ... Frostresistenz ist natürlich auch von Vorteil.

Das steckt im neuen Frostpunk-DLC

Ihr seid ihr weiterhin der Anführer einer Gruppe von Überlebenden in der Post-Apokalypse. Als solcher müsst ihr harte Entscheidungen treffen, die euer moralisches Gewissen auf die Probe stellen: Im Hauptspiel könnt ihr etwa Kinderarbeit einführen oder eure Leute der tödlichen Kälte opfern, um an dringend benötigte Ressourcen zu kommen. In On The Edge geht es nicht fröhlicher zu.

Der DLC bringt neue Herausforderungen, eine bisher unbekannte Map und sowie ein Story-Kapitel, das an die Haupthandlung anknüpft. Damit wird die Frostpunk-Geschichte letztendlich abgeschlossen - nach On The Edge soll es keine weitere Erweiterung geben.

Entwickler 11 Bit Studios verspricht außerdem neue Mechaniken, die »mehr Abwechslung« in eure Siedlung und das Umland bringen sollen. Diese wirken sich den Entwicklern zufolge auf den ganzen Spielkern und nicht nur den letzten Abschnitt. Konkretere Infos gibt's leider noch nicht. Der Teaser deutet lediglich eine neue Art von Bedrohung im Eis an.

Was kostet der DLC?

On The Edge kostet bei Steam 13 Euro, ist aber im Season Pass enthalten. Ihr müsst keine anderen Erweiterungen besitzen, wohl aber das Grundspiel. Auf Frostpunk bekommt ihr übrigens noch bis zum 5. Juni 60 Prozent Rabatt im Steam-Shop.

Für wen eignet sich der DLC?

Wenn ihr Frostpunk besiegt habt, bevor es euch besiegen konnte und danach noch immer mehr vom Endgame wollt, dann könnte On The Edge euer perfekter Abschluss werden. Steht Frostpunk schon länger auf eurer Wunschliste? Dann nutzt doch den aktuellen Steam-Rabatt, um es pünktlich vor dem finalen DLC fertig zu bekommen. Ihr werdet eine Weile dafür brauchen, glaubt uns.

Kompletten Neulingen empfehlen wir, erstmal unseren Test zu Frostpunk durchzulesen. Wenn ihr euch von viel Trial & Error nicht abschrecken lasst und eine knackige Mischung aus RTS und Survival sucht, solltet ihr es euch definitiv nicht entgehen lassen.

Warum hieß der DLC bisher TVADGYCGJR?

Das war ein Codename, um den richtigen Titel geheim zu halten. Offiziell bestätigt ist es zwar noch nicht, aber findige Spieler haben das Geheimnis wohl schon gelüftet: In der sogenannten Vignere-Chiffre bedeutet der Buchstabensalat »Reconquest« (Rückeroberung). Noch ein Hinweis auf die Handlung? Spätestens zum Release wissen wir mehr.