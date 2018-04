Frostpunk im Release-Livestream - Thomas im ewigen Eis

Damit den wenigen Überlebenden der Apokalypse in ihren Hütten wenigstens schön warm ist, muss der Generator laufen, immer. Aber notfalls auch, wenn wir dazu Kinderarbeit und doppelte Schichten ausrufen müssen? Und alle, die dagegen protestieren, mit dem Knüppel zum Schweigen bringen?

In Frostpunk, dem neuesten Spiel der Macher von This War of Mine, geht es pausenlos um harte Entscheidungen. Unsere frostige Kolonie kann auf viele Weisen blühen und gedeihen, aber auch auf genauso viele Arten jämmerlich scheitern.

Leben und Sterben in der Eiszeit: Frostpunk im Test

Welchen Weg Thomas' Siedlung einschlagen wird, könnt ihr euch heute Abend ab 18:00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal ansehen. Mal sehen wie lange es dauert, bis das ewige Eis und die Nörgelei der Bewohner seine guten Vorsätze halten lassen.

Frostpunk im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Dienstag, 24. April, 18:00 bis 20:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

Wer? Thomas