Marvel's Wolverine: Es klingt absurd, aber die X-Men existieren in dem Spiel-Universum gar nicht

Wolverine ist im neuen Spiel von Insomniac zwar nicht immer allein unterwegs, die X-Men gibt es aber nicht.

Obwohl Wolverine wie ein kompletter Einzelgänger wirkt, ist er eigentlich das bekannteste Mitglied einer der größten Superheldengruppen von Marvel: den X-Men! Dieser Zusammenschluss aus Mutanten existiert schon sehr lang im Marvel-Kosmos und Wolverine war immer zumindest theoretisch ein Teil davon.

Wolverine ohne die X-Men? Das wirkt einfach unmöglich. Doch genau das will Insomniac in ihrem neuen PS5-Blockbuster Marvel's Wolverine versuchen. Die Superheldengruppe aus Mutanten existiert in dem Universum des Spiels nämlich überhaupt nicht. Das hat Creative Director Marcus Smith in einem Interview mit Eurogamer nun bestätigt:

»Das Wichtigste ist wohl, dass es die X-Men in unserem Spiel nicht gibt.«

7:33 Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

Autoplay

Ein Universum ohne die X-Men

Insomniac hat schon mit den beiden Spider-Man-Spielen sein ganz eigenständiges Universum eröffnet, in dem einige Dinge deutlich anders ablaufen. als es Marvel-Fans so kennen. Beispielsweise wurde in Spider-Man 2 nicht Peter Parkers nerviger Kollege Brock zu Venom, sondern Peters bester Freund Harry Osborne.

Wolverine spielt im gleichen Universum wie Spider-Man und hier hat sich das Team nun dafür entschieden, dass Mutanten einer breiten Öffentlichkeit nicht bekannt sein sollen. Ein derart großes und berühmtes Team wie die X-Men passt da offenbar nicht ins Konzept:

»Wir wollten uns auf eine Wolverine-Handlung konzentrieren und diese wirklich ausgehend von dieser Figur entwickeln sowie eine Welt erschaffen, in der Mutanten noch nicht sehr bekannt sind. Man weiß zwar von ihrer Existenz, doch sie fallen denjenigen zum Opfer, die von ihnen wissen und sie vernichten wollen.«

Vermutlich versucht das Team dadurch den oftmals etwas unlogisch erscheinenden Widerspruch im Marvel-Universum aufzulösen, der zwischen Helden und Mutanten besteht. Im Marvel-Universum sind immerhin Mutanten eine verfolgte Minderheit, während die Avengers gesellschaftlich gefeiert werden.

Indem man das Phänomen von Mutanten mehr in den Hintergrund rückt, prallen diese beiden Versionen nicht mehr so stark aufeinander.

Viele andere Mutanten

Doch auch wenn die X-Men als Organisation (noch) nicht existieren in dem Universum, ist Wolverine nicht immer alleine unterwegs und schon gar nicht der einzige Mutant. In der Gameplay-Präsentation und den ersten Trailern sind bereits haufenweise bekannte Gesichter aufgetreten.

Darunter bekannte Widersacher wie Sabretooth, bekannte zeitweise Verbündete wie Mystique und auch andere X-Men-Mitglieder wie Jean Grey. Mit letzterer kämpft Wolverine sogar im Tandem. Mehr über alle bekannten Figuren in Wolverine könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.

Auch wenn es die X-Men nicht gibt, ein vergleichbares Team soll zumindest zu Beginn des Spiels vorkommen. Dazu sagt Marcus Smith:

»Zu Beginn des Spiels gehört Logan eigentlich zu einer Gruppe namens Team X und hat sich mit Sabretooth zusammengetan, den man im Gameplay-Trailer sieht. Aber es gibt keine X-Men, trotzdem werden viele Marvel-Charaktere in die Handlung einfließen.«

Spannend wird noch zu erfahren, was das für Professor X und seine Mutanten-Schule bedeutet. Immerhin ist beides eng miteinander verzahnt und auch für die persönliche Entwicklung von Wolverine enorm wichtig. Gerade seine Beziehung zu Professor Xavier ist immer ein spannender Aspekt von seiner Geschichte. Vermutlich wird beides nicht komplett ausgespart und wir würden auch nicht ausschließen, dass die X-Men im Verlauf des Spiels noch entstehen.